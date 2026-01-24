中央军委副主席张又侠、参谋长刘振立 涉严重违纪违法被查

央视新闻报道，中央政治局委员、中央军委副主席张又侠，中央军委委员、中央军委联合参谋部参谋长刘振立涉嫌严重违纪违法，经党中央研究，决定对张又侠、刘振立立案审查调查。



张又侠、刘振立被调查有迹可循。本月20日北京召开的省部级主要领导干部研讨班，央视新闻联播显示，两人均缺席，原因不明，引起外界猜测。

现年75岁的老将张又侠是「红二代」，父亲是开国上将张宗逊。张又侠1950年出生于北京，陕西人，曾先后两次参与中越边境战争，有出色表现，是中国现役不多参加过实战的将领，曾任沈阳军区司令员，2012年中共十八大后担任总装备部部长，2017年十九大升任军委副主席，并于2022年的二十大连任。



刘振立现年61岁，河北栾城人，曾任原北京军区38集团军军长、武警部队参谋长、陆军参谋长、陆军司令员。2023年3月任中央军委联合参谋部参谋长。

军委7人班子仅剩2人

过去2年多，国防部原部长李尚福、军委政治工作部原主任苗华、中央军委原副主席何卫东，先后落马，如今张又侠和刘振立被查，现届中央军委7人班子仅剩2人。