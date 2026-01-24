Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

iPhone Air纯eSIM被终结 深圳华强北魔改加实体卡槽

更新时间：17:30 2026-01-24 HKT
发布时间：17:30 2026-01-24 HKT

iPhone Air是Apple推出的第一款纯eSIM手机，为了令机身更纤薄，舍弃了实体SIM卡槽，用户需要去电信营业厅办理eSIM业务。不过，近日网传在深圳华强北已经出现魔改的iPhone Air，不仅支持插入实体SIM卡，功能也没有缺失。

综合「快科技」及「IT之家」等内媒报道，近日网上大量出现有关「华强北给苹果iPhone Air装上实体SIM卡槽」的影片。从影片和实拍照可见，华强北部分商家通过独立开模，在iPhone Air主板底部开出了一块专门用于安装实体SIM卡的区域（使用 iPhone 15 Pro Max 的卡槽），同时更换一个定制「摩打」，利用「摩打」的空间来容纳SIM卡，改装iPhone Air成可以正常联网通话。

不过，改装了的iPhone Air，不支持SIM卡热插拔，换卡需要关机再开。

评论区有网友表示：这回iPhone Air圆满了，可以入手了。还有网友说：iPhone Air被华强北彻底玩明白了。

据悉，eSIM是一种将传统SIM卡功能电子化并直接嵌入设备晶片的技术，不需插入实体SIM卡就能实现通信功能。由于eSIM在内地普及度不足、办理迁移繁琐等问题，iPhone Air纯eSIM的设计让不少用户犹豫，令销售惨淡。这亦在二手市场反映了情况，出现iPhone Air炒不起，回收无人问津。

