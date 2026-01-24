沪女盒马买虾煮出「诡异蓝」 客服称不影响食用引争议

上海的王女士在盒马网购了斑节虾（又名花竹虾），结果煮出来后发现其中虾肉竟然变蓝。盒马客服回应称，虾发蓝跟多种环境影响因素有关，不影响食用，但王女士根本吓得不敢食用。

《现代快报》报道，王女士表示，斑节虾是20日上午花40多元（人民币，下同）购买的，煮好后放进雪柜，当时没有细看。中午准备加热时发现了其中一只「蓝得吓人」，虾身内渗出蓝色颗粒状的东西，结果吓得食不下咽。

王女士随后联络盒马客服。客服表示，这是供应商直供的，销售门店不检测，说供应商有相关检测报告，在商品主页中就有显示。而王女士检查了网店和包装，并未找到检测报告。「盒马告诉我，斑节虾是安全可正常食用的，虾发蓝跟多种环境影响因素有关，例如养殖环境等。」

王女士说，目前斑节虾已经被保留，计划送专业机构检测。盒马客服则表示，如果检测出不安全成分，盒马会承担检测费用，后续处理也会跟上。

网民留言不满客服的说法：

用户7499681202 ：我沿海的，隔三差五就吃次虾，上千次吃虾都没见过这种煮好是蓝色的。

VV_淇_FF ：先让客服吃一个。

GG1582666 ：客服也挺专业的，听了一下，看了一下图片，就可以判定，可以吃。

民记老王 ：恭喜你中奖了在外星国度蓝色血液才是正常的。

不过也人见过甚至表示同意：

舒克Shuk：之前买了一次基围虾大部分都发蓝，不知道啥原因，客服说是光线问题。

高小卷-：有人说是虾青素、有人说是生长环境问题，但没有一个比较权威的解释

吴腾Reed：虾没有血红蛋白，好像是叫血蓝蛋白，这个是正常的。

专家点睇？

食品工程博士，知名科普作家「云无心」在微博上解释，斑节虾的血液是蓝色的壳中的甲壳蓝蛋白与虾青素结合时是青色或者灰绿色的，但在某些应激状态下（比如缺氧），这种结合会被破坏掉，也就显示出蓝色。此外，在非正常环境（比如避光）以及不健康状态下，也会显示蓝色。