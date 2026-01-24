Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李亚鹏直播带货一晚销售额或达¥1亿 鞠躬致谢网民助嫣然医院解困

王菲前夫，内地演员李亚鹏上周拍片称，名下负责救助唇腭裂（香港又称兔唇）儿童的嫣然医院面临财困，或因无法交租倒闭。网上随即掀起爱心捐款潮。周五（23日）晚上，李亚鹏时隔一周再度开直播带货，并关闭打赏功能。直播间一度成为平台带货总榜第一。

一度成平台带货总榜榜首

当晚，大量网民抢购货品，抢购失败者就到连结预订。李亚鹏在直播间多次提醒网民要理性下单，同时鞠躬感谢大家帮忙渡过难关。

相关新闻：李亚鹏口碑一夜翻转 为何由饱受质疑商人变「侠之大者」？

「蓝鲸新闻」报道，第三方平台数据显示，李亚鹏当晚直播间的销售总额或高达1亿元（人民币‧下同），累计共逾2400万人次观看，人数峰值超47万。最近30天，李亚鹏新增粉丝超350万。

新增粉丝350万

4小时的直播结束时，李亚鹏向直播间网友袒露心声，「我那么多地方做得不成功，一定有它的道理。我有很多很多的缺点，请大家多多包涵包容。」李亚鹏还表示，自己内心本已和解，准备放下，但没想到迎来转机，现在正马不停蹄到处看地方。

相关新闻：王菲前夫｜李亚鹏欠债风波口碑反转 网友捐款1600万救嫣然医院

李亚鹏个人社交账号提供的捐款通道上的数字持续上升，有民众亲身到嫣然天使儿童医院捐款，亦有千万粉丝博主一次性捐款500万元用于「支持医院重建」。

王菲前夫，内地演员李亚鹏早前拍视频称，名下负责救助唇腭裂儿童的嫣然医院面临财困，或因无法交租倒闭。网上后来出现捐款潮，短短几日间筹款超过2400万元，李亚鹏就进行直播带货，其称会将近期直播所得将全数捐给嫣然医院。

