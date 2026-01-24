「赌神」现实版？︱女子戴透视隐形眼镜出千断正 狡辩：我都输︱有片

周润发经典作品《赌神》中曾出现具透视功能的「隐形眼镜」，竟在现实中出现。近日，内地网络热传一条影片，一名女子被揭发戴上同款的「特殊隐形眼镜」打麻雀，不过，女子声称自己没有赢钱。

影片所见，一名男子强行除下女子所配戴的隐形眼镜，然后放在麻雀上，并声称已经报警。

女子强调自己也是输家。微博@大河报

网传女子被揭发戴上特殊隐形眼镜出千。微博@大河报

电影《赌神》由周润发主演。

央视之前曾报道同类事件，重庆酉阳警方在一次行动中，缴获了十多副作弊麻雀。表面上看，这些麻雀和普通麻雀没有区别。当民警把黄光镜片放在手机镜头上模拟人的眼睛，就能清楚看到每块麻雀牌都标好对应的数字。有人用药水在麻雀牌上印上去的特殊印记，当戴著特殊隐形眼镜的人就能成为只赢不输的「赌神」。



网民意见：

你能不能有点自己的想法：啊 我一直以为都是电影里演的

灵魂拷鱼：聚众赌博

菲默：报警不得都抓，聚众赌博

记录点滴生活的小张：这是西德最新的液晶体隐形眼镜