深圳食野味｜一家4口喝「养生汤」中毒 全都肝功能受损

即时中国
更新时间：12:30 2026-01-24 HKT
发布时间：12:30 2026-01-24 HKT

冬季养生，适当进补无妨，但切忌自行乱补。近日，深圳38岁刘先生一家就因为一锅自己采挖食材的「养生汤」全喝进了医院。

专家：天然≠安全

据《深圳晚报》报道，刘先生的家人听闻「油甘树根」对身体好，觉得这正是天冷进补的好材料。于是，他父亲就去山上采了一些回来，洗净切片，熬煮了一锅汤。然而，全家四人饮用后不久，出现恶心、呕吐、浑身乏力等症状。

据称油甘树根有清热利湿、解毒散结功效，但野生采挖有风险。
刘先生的症状最为严重，但一开始以为是吃坏了东西，没太在意。后来实在是受不了了，他才来到医院就诊，一查发现肝功能明显异常：丙氨酸氨基转移酶指数1820单位/升，正常值才0-50单位/升，相当于直接飙升了30多倍。

深圳市第三人民医院，肝炎肝硬化科的医生看到化验结果，反复追问近期饮食细节。刘先生才回想起树根汤。医生听后，建议所有喝过汤的家人检查肝功能。结果显示：刘先生的父亲、母亲、弟弟三位家人，肝功能指标全部异常。

野生采挖有风险。
情况明确后，病情严重的刘先生和母亲被收治入院，接受治疗。经过一段时间的治疗，两人的症状明显缓解，指标稳步好转并已出院。病情相对轻的家属，在门诊接受药物治疗后已回家。

深圳市第三人民医院肝炎肝硬化科王方主任提醒，野生植物含天然毒素，会直接损害肝细胞且常规烹煮难去除，切勿乱用未经安全检测的野生植物、偏方食材。提醒民众，天然的并不等于安全的。

冬季养生，适当进补无妨，但切忌自行乱补。 新华社资料图
小知识：中毒急救和预防措施

中毒警示信号：误食后10分钟-2小时出现视物模糊、吞咽困难、肌肉震颤，严重者出现呼吸肌麻痺（特征性表现为清醒状态下窒息）。

急救黄金四原则：

  • 立即催吐（可用压舌板刺激咽部）
  • 保留食材样本送检
  • 禁用民间解毒偏方
  • 即刻拨打急救电话，强调「疑似中毒」

预防建议：

  • 从正规药店购买标注「产地与检测报告」的药材
  • 避免自行采挖形态相似的野生植物
  • 煲汤前逐一检查药材性状
     

