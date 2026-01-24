U23亚州杯冠军战｜中国对决日本 两国关系紧张中领馆发安全提醒

U23亚洲杯决赛本港时间1月24日晚11时将在沙特吉达打响，首次闯入该项赛事决赛的中国U23男足迎战卫冕冠军日本U23男足。由于近期中日关系恶化，在此背景下，这场比赛更具话题性。为确保球迷观赛平安有序，中国驻吉达总领馆特别发布安全提醒。

球场内外情绪堆积

是次决赛是时隔22年，中国男足各级别国家队再次打进洲际赛事决赛。22年前亚洲杯决赛，中国队在决赛中的对手同样是日本队。那场比赛里，日本队中田浩二第66分钟因涉嫌手球入波争议性地被判有效，成为比赛转折点，结果中国队输1比3，和冠军失之交臂。

相关新闻：U23亚洲杯｜决赛中日大战「中国人免门票」？ 中国总领馆提醒：不实信息

本届U23亚州杯过程中，U23小国脚五战不败且常规时间零失球晋级决赛，球迷对报回22年前大国脚的一败之仇有所期望。加上近期中日关系因日本首相高市早苗的「台湾有事」言论趋向恶劣，球场内外的情绪堆积新仇旧恨，为这场决赛增添话题。

有分析指，中日关系当下处于低位，中国球迷很难以「纯体育」心态来看待比赛，一场赛事的胜负也不可能改变双边关系的结构性矛盾。若中国队获胜，短期内可能会缓解民间部分对日负面情感；若失利，则可能加剧部分球迷的对日情绪。

中国驻吉达总领馆特别发布安全提醒，包括严禁携带酒精饮品或猪肉等违禁品入境、尊重宗教传统和风俗习惯，避免穿著暴露、遵守观赛规定，文明观赛、注意出行安全等。