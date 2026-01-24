新疆雪豹︱游客遭扑咬血流披面 目击者忆述：或进入牠狩猎范围︱有片

在户外看到野生动物，应保持距离。 新疆阿勒泰富蕴县可可托海镇昨日（23日），一名滑雪游客被雪豹咬伤面部。当地政府部门透露，受伤游客无生命危险，正接受治疗。



网上流出影片所见，一只雪豹蹲坐在一名游客附近，附近有人呼叫：「有人被咬了」、「报警」、「打120 」。另一段影片中，一名身穿紫色上衣、头戴黑色头盔的女游客被多人从雪地里搀扶起来，她用手捂住面部，身上衣物沾有血迹。

对于雪豹袭击游客事件，《扬子晚报》报道，当地民宿主表示，疑似同一只雪豹周四（22日）傍晚曾现身民宿对面草场，推测因觅食困难靠近居民区。一名目击者忆述事件经过，他看到雪豹一动不动趴在雪地里约10分钟，随后飞奔数十米扑向游客。

疑为觅食靠近民居

目击者指，当时一行人从较远处发现雪豹趴在雪地中，同行者拨打电话试图联络动物保护部门报告发现雪豹，并透露了自己的位置，在去往雪场的路上。当大家以为雪豹动作不会太快时，其已扑向标目。不少人表示，匍匐等候是猫科动物标准的捕猎动作，推测游客可能进入了牠的狩猎范围。



另据一位网民表示，雪豹攻击时，他们已地处较深的积雪中，根本来不及躲避。后来很多人围了上来，雪豹才松口离开。

趴在雪地约10分钟

《新京报》报道，当地警务人员称，事件发生于昨日下午，地点为宝石沟一带。镇政府一名值班人员表示，宝石沟一带拍到两只雪豹出没，游客只要不滑野雪，在景区范围内活动，就能保证安全。



《新疆日报》日前曾发消息，本月17日、21日，可可托海景区宝石沟拍摄到雪豹出没的身影。当时已呼吁游客不要下车或靠近拍照。雪豹是国家一级保护动物，全球种群稀少，在中国主要分布于新疆、青海、西藏等地。