NVIDIA黄仁勋2026年首访华 与员工对话未提及H200晶片
更新时间：20:29 2026-01-23 HKT
发布时间：20:30 2026-01-23 HKT
发布时间：20:30 2026-01-23 HKT
辉达（Nvidia）行政总裁黄仁勋据悉再到访华。腾讯新闻科技频道官方账号「腾讯科技」报道，今日 （23日），黄仁勋首站到访辉达位于上海的新办公室，与员工见面并回答员工关注的问题，同时亦回顾公司2025年主要事件。
一名知情人事透露，双方答问主要聚焦在2026年重点芯片相关的话题，但却未有涉及H200的问题。
辉达H200晶片已获美国允许输华，有指，黄仁勋今次访华其中一个目的就是为公司开拓人工智能晶片的关键市场。
另外，黄仁勋亦会参加上海、北京和深圳分公司的新年晚会以及供应商答谢会。
