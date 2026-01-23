鼎益丰︱隋广义等30人涉集资诈骗遭提公诉　曾自称「北斗七星」转世

深圳市人民检察院周五（23日）发布公告称，该院近日对利用深圳市鼎益丰资产管理股份有限公司、香港鼎益丰国际控股集团有限公司及其关联公司（以下合称鼎益丰）在深圳等地实施非法集资犯罪的被告人隋广义、马小秋等30人，依法以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪、职务侵占罪、偷越国（边）境罪、提供虚假证明文件罪等向广东省深圳市中级人民法院提起公诉。

同日，深圳市福田区人民检察院也发布公告称，近日已对利用鼎益丰在深圳等地实施非法集资犯罪的被告人唐吉强、朱云雷等50人提起公诉。鼎益丰团伙运作多年，先后以股权投资、虚拟货币等名目进行非法集资。

投资人数达50万

主打「玄学投资」的深圳资产管理公司鼎益丰早年被曝出现兑付危机，债务预计超1300亿元人民币，50万投资人恐面临血本无归。2024年11月，深圳市公安局福田分局发布通报，指鼎益丰大股东隋广义、马小秋涉嫌集资诈骗等犯罪，被采取刑事强制措施。

「以东方古典哲学价值投资理论体系为基础」的鼎益丰创于2011年，资产管理规模逾千亿，在港股及A股坐拥多家上市关联公司。

隋广义：上天为他点明灯

2024年，香港证监会今年对鼎益丰隋广义等21人涉嫌操纵股份作法律程序，10月底取得法庭命令冻结当中11人的香港资产，合共63.5亿元，以确保有足够资产日后「回水」。



隋广义自称是北斗七星转世，胸前有7颗痣，以北斗七星次序排列，而代表北极星的那颗痣是红色的，「是上天为他点下的明灯」。在公开讲话中，他决口不提金钱，而是不遗余力地宣传自己「慈悲入世」、「无我利他」、「一切为了国家和民族」。