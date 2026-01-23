SIM卡土炮炼出191克黄金？ 广东男现身揭真相︱有片

全球金价创新高，有人竟靠废品中提炼出黄金。内地传媒报道，广东日前有男子成功利用一堆旧手机SIM卡，经过复杂工序后，成功炼出191.73克黄金，以目前金价计算，大约值22.4万元。

网上流传当事人炼金的影片，更引起网民关注。《潇湘晨报》报道，旧SIM卡提炼成黄金，即时引起网民关注。但有关博主「客家炼金师-桥」表示，自己确实是基于电子废料中贵金属回收的实拍记录，但网络部分资料不完全准确。

10万张SIM卡提炼1克黄金

由于SIM卡芯片中含金量极低（通常每张卡仅含有 0.02 克左右的黄金，甚至更少），有网民计算，要提炼1克的黄金，可能就要10张SIM卡。「客家炼金师-桥」指出，黄金并非来自「单一、完整的普通SIM卡」，而是来源于通信电子领域中的芯片类镀金废料集合。网络上流传「191.73克」，是某一批次成品的称重数据，但在传播过程中被简化成「用 SIM卡炼金」。



「客家炼金师-桥」则表示，按普通SIM卡含金量推算出10万张SIM卡才能提炼1克金，计算方式不适合他例子。

就提炼所使用的原料及最终炼出的黄金重量，博主回应称，「我们是以kg算的，不按张数。当时的重量我记得是接近2吨的废料。普通人收集的SIM因为数量有限，金的含量微乎其微。」



他强调：「这次是贵金属回收行业中，对特定电子废料进行合规提炼的过程，记录视频的初衷是展示工艺和回收价值，而非制造噱头。」