金价飙升｜福建金店爆劫案 雌雄悍匪电击殴打女店主｜有片

金价升势持续，突破每盎司4900美元关口，再创新高。在福建平潭，有金店发生抢劫案，一男一女匪徒手持电击棒犯案。

从被抢劫金店的闭路电视画面可见，店面卷帘门正在关闭时，戴头盔、手持电击棒的嫌疑人从门缝钻入，殴打、电击店主，砸坏货品柜取走财物。

海报新闻报道，首饰店店主韩女士表示店里有财产损失，但未说明具体价值，只表示自己肋骨被打至骨裂。

据平潭综合实验区公安局23日警情通报，在过去的周日（1月18日）晚上9时40分许，海坛街道一间金店发生劫案。接报后，警方立即成立专案组侦查。于昨日（22日），将34岁林姓男疑犯及37岁刘姓疑犯抓获，他们均是当地人，案件在进一步侦办中。

