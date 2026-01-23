金价飙升｜福建金店爆劫案 雌雄悍匪电击殴打女店主｜有片
更新时间：13:11 2026-01-23 HKT
发布时间：13:11 2026-01-23 HKT
发布时间：13:11 2026-01-23 HKT
金价升势持续，突破每盎司4900美元关口，再创新高。在福建平潭，有金店发生抢劫案，一男一女匪徒手持电击棒犯案。
从被抢劫金店的闭路电视画面可见，店面卷帘门正在关闭时，戴头盔、手持电击棒的嫌疑人从门缝钻入，殴打、电击店主，砸坏货品柜取走财物。
海报新闻报道，首饰店店主韩女士表示店里有财产损失，但未说明具体价值，只表示自己肋骨被打至骨裂。
相关新闻：投资铜条｜¥180一公斤突爆红 遭深圳水贝市场禁售 专家：不要跟风炒作
相关新闻：绝世好老板︱员工尾牙获赠黄金 另派数十万元现金︱有片
据平潭综合实验区公安局23日警情通报，在过去的周日（1月18日）晚上9时40分许，海坛街道一间金店发生劫案。接报后，警方立即成立专案组侦查。于昨日（22日），将34岁林姓男疑犯及37岁刘姓疑犯抓获，他们均是当地人，案件在进一步侦办中。
最Hit
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
2026-01-22 13:20 HKT
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
2026-01-22 11:46 HKT
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
2026-01-22 07:00 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT