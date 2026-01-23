精神病女硕士失踪13年诞4子女 「夫」免挨告2村民涉7次强奸待判

山西女硕士卜某因精神病走失十多年，期间与男子张某军同居生下3子女，男方后以约4万人民币将孩子送养。女硕士被寻回后，张某军以涉嫌强奸等罪被刑事拘留。早前，检方以组建家庭为目的，「情节轻微，危害不大」，不起诉张某军，但两名村民则因7次强奸女受害人被起诉。

无性自卫能力

据《扬子晚报》报道，卜某的兄长卜先生日前表示，卜某患精神分裂症，2009年3月至6月在精神病院治疗。2011年后走失，13年后被寻回，已与晋中市和顺县张某军同居并生下4名子女（其中1人夭折）。事后，张某军涉嫌强奸被刑事扣留。卜某经山西省精神疾病司法鉴定中心鉴定，无性自卫能力。

卜先生指，检察院去年12月底以《不起诉决定书》通知他案件结果。

检方指，卜某走失后于2011年7月底，遇见张某军并跟他回家生活，两三个月后二人熟悉后发生性行为，共同生活直至案发。

收4万元送养孩子

卜某与张某军同居后，于2013年起先后生下4名子女，但有1人夭折。张某军考虑到家庭生活困难实在无力抚养，以4万元将1名孩子送养他人。

决定书指，卜某因精神病无法谋生及独立生活，靠张某军务农打工及负责家务。卜某常到村中小卖部买零食，或者在村中与村民闲聊，行动完全自由。未发现张某军对卜某有虐待行为。

检察院认为，被不起诉人张某军与卜某发生性关系并育有子女，与强奸犯罪行为存在本质区别，主观上是为了和卜某组建家庭共同生活，第一次发生性关系是在见面后两三个月，双方逐渐熟悉之后，此后张某军一直照顾卜某日常起居，熟悉了解卜某的生活习惯及喜恶，双方处于稳定的同居生活状态。张某军因生活困难将子女送养他人属于民间送养。上述行为情节显著轻微，危害不大，不认为是犯罪。决定对张某军不起诉。

不过，张某军的两名同村村民因涉嫌多次强奸卜某被检方公诉，案件于去年年底开庭，目前尚未宣判。

精神异常不懂反抗性侵

卜先生指，自接回妹妹回家后，情况大有改善，已具自理能力，但仍需到医院治疗。卜家亦经常在网上分享照顾卜某的生活短片。

同案一份起诉书指，村民张某国及张某林，于2020年至2024年间，在明知受害人卜某精神异常，不能正确表述自己意愿，与卜某发生7次性关系。其中一次，张某林被张某的孩子和同学看到后离开；另一次，张某林被张某从隔壁房中出来看到并斥责后离开。

张某国2022年农历6、7月某日，酒后为满足性欲，猥亵卜某女儿，直至听到男户主回家才离开。

和顺县检察院以强奸罪，追究张某林、张某国刑事责任。案件已经开庭，正等待宣判结果。