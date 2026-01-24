深圳地铁｜两女生车厢玩活蛇乘客吓坏 网民：如何过安检？
更新时间：07:30 2026-01-24 HKT
发布时间：07:30 2026-01-24 HKT
发布时间：07:30 2026-01-24 HKT
内地有网友周三（21日）发布视频表示：在深圳地铁车厢内看到2名女学生疑似将宠物蛇拿在手上玩耍，相关话题冲上微博热搜。
活体动物能带进站吗？
据深圳广电「第一现场」报道，有网友发布视频称，深圳地铁车厢内两名女学生疑似手持活体宠物蛇玩耍，蛇影扭动间乘客纷纷闪避，引发舆论哗然。收到乘客举报后，深圳地铁客服人员回应称：除了执行任务的军犬、警犬和导盲犬，其他动物都是禁止携带进站的。如果发现宠物蛇乘客可以来电反映，会通知现场工作人员进行处理。
事件曝光后引发不少网友热议，大部分人都觉得女生在车厢拿蛇出来玩的行为「吓人」、「离谱」；亦有人质疑她是如何通过安检进入地铁的。
有网友问：用书包或者笼子装著「毛孩子」，是否就可以带上地铁呢？答案是不行的。根据地铁客服回应，地铁是公共场所，且人流密集，宠物主人眼中呆萌的「小可爱」，可能会对其他乘客造成困扰。而且携带宠物、家禽等活体动物进站乘车，一旦不慎让牠们跑到设备区或轨行区，可能会造成地铁故障或晚点，影响其他乘客的安全、正常出行。
最Hit
疑涉集团式操作 大律师：市民切勿急于付款
2026-01-23 03:00 HKT
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
2026-01-22 13:57 HKT
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
2026-01-22 16:55 HKT
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
2026-01-22 07:00 HKT
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
2026-01-22 15:19 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
港人发现杜绝可疑来电妙法！活用Android手机1功能 实测2个月「基本冇再收过诈骗电话」（附教学）
2026-01-22 15:51 HKT
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
2026-01-22 11:46 HKT