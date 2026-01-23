穿越者壹号｜演员黄景瑜官宣上太空 中国首艘商业飞船¥300万一张票

北京穿越者载人航天科技有限公司（以下简称「穿越者」）旗下的「穿越者壹号（CYZ1）」预计将在2028年实现载人首飞，这也是国内首艘商业载人飞船。穿越者已开始预售300万元/张（人民币，下同）的船票，预付10%可锁定名额，名额合计20余位。目前已签约来自学界、商界、航天界、艺术界、娱乐界、网红界等领域的十余位付费太空游客。内地演员黄景瑜官宣自己将成为009号太空游客。

据「穿越者壹号」技术团队表示，目前已预订了超三艘船，合计20余位太空游客，预计2028年前后实现载人首飞。首批商业航天太空游客中，包括智元机器人CMO邱恒、青年演员黄景瑜、众擎机器人PM01小擎、探路者品牌创始人王静、中国工程院院士李立浧、旅美诗人林小颜、广州正佳集团副董事长兼行政总裁谢萌、星河动力CEO刘百奇、航天垂类大V博主@NASA爱好者等。

相关新闻：票价¥150万 深蓝航天2027年太空旅行票今开售

其中，智元机器人CMO邱恒成为「中国001号商业航天员」。邱恒于2023年自费购买中国首张商业航天「太空船票」，成为首位签约亚轨道飞行的普通人。他表示，人形与四足机械人能创造无限生产力，这样的生产力正加速服务工业、商业，未来也有可能助力人类拓展新的疆域。

演员黄景瑜22日官宣成为009号太空游客，黄景瑜表示很荣幸成为一名太空旅客，将乘坐中国人自己的飞船亲身抵达那片星海。

1月18日，穿越者自主研制的穿越者壹号（CYZ1）载人飞船试验舱，完成著陆缓冲系统的综合验证试验。穿越者介绍，这是中国商业航天领域首个载人飞船全尺寸试验舱著陆缓冲关键技术验证项目，此次试验的成功，标志著穿越者已成为全球第三家研发并验证了载人飞船著陆缓冲技术的商业航天企业。

穿越者成立于2023年1月，是中国首家商业的「载人航天科技」有限公司，专注可重复使用载人飞船研制和太空旅游运营，计划3-4年首先完成亚轨道可重复使用载人飞船研制，2028年前后实现中国乃至亚洲的太空旅游。

黄景瑜，1992年11月30日出生于辽宁省丹东市，中国内地影视男演员、模特儿。2019年，他主演的励志喜剧片《飞驰人生》上映六天票房破10亿。同年主演的缉毒剧《破冰行动》、战争电影《决胜时刻》。2020年8月入围2020福布斯中国名人榜第36位。2022年8月，在《罚罪》中饰演青年刑警、2025年5月，加盟优酷赛车竞技综艺《风驰赛车手》，其所在的吉刚缘空车队荣获冠军。12月25日，参演的电视剧《罚罪2》播出。