预制菜「国标」保质期最长1年 卫健委：非中央厨房制作 禁用防腐剂

对于何谓预制菜，近年在内地引起广泛争议，去年的「西贝事件」更引发全民讨论。国家卫健委昨日就预制菜定义及国家标准进行公众咨询，提出预制菜不包括中央厨房制作的菜肴、不得添加防腐剂、保质期不应超过一年。相关官员强调，提出预制菜一年的最长保质期限，是「兼顾了公众诉求和企业生产经营的现实需要」。相关部门同日发布公告，要求餐饮业界自主明示菜品加工制作方式。

国家卫健委昨日发布《食品安全国家标准预制菜》（意见稿），明确预制菜是以一种或多种食用农产品及其制品为原料，使用或不使用调味料等辅料，不添加防腐剂，经工业化预加工制成，配以或不配以调味料包，加热或熟制后方可食用的预包装菜肴产品。

不包括主食类或净菜类食品

意见稿要求，预制菜不包括「主食类食品、净菜类食品、即食食品和中央厨房制作的菜肴」，而且应尽量缩短预制菜的产品保质期，最长不应超过12个月。

意见稿也要求，预制菜不得使用防腐剂，以及尽可能减少食品添加剂的使用。

去年9月，连锁餐厅西贝与网红罗永浩就预制菜问题发生争执，引发公众关于预制菜标准的讨论，以及餐厅应否明示使用预制菜。

在上述意见稿发布的同一天，国务院食安办、市场监管总局、商务部联合起草推广餐饮环节「自主明示」的意见稿，鼓励餐饮服务提供者根据自身经营实际，自主明示菜品加工制作方式。若使用预制菜、中央厨房成品或半成品、预包装食品的，须通过菜单或点餐小程序标注、企业官网或公众号介绍、门店显著位置展示、应消费者询问后回应等，向公众明示。

制订标准回应社会舆论关切

对于预制菜的保质限期为12个月，新华社引述国家食品安全风险评估中心标准二室主任王君表示，当局在对200多间企业、逾千款市售预制菜产品的预加工方式、贮存方式等参数进行调查分析的基础上，统筹考虑公众期待、营养品质、风味口感和产业发展等因素，要求企业尽量缩短产品保质期，12个月期限兼顾了公众诉求和企业生产经营的现实需要。

中新社引述中国农业科学院都市农业研究所所长张德权认为，标准合理界定了预制菜的定义与管理范畴，进一步明确「甚么是预制菜」，增强了标准的科学性与可操作性。同时，标准的制订回应了当下社会舆论关切，引导公众正确认识预制菜。