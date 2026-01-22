Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

打工仔悲歌｜周末返工途中猝死 32岁IT男抢救时还被拉入工作群

内地近年不时传出程序员因工时长、工作压力大过劳致死事件。2025年11月底在广东一名32岁程序员周六前往公司加班途中，在电梯内晕倒猝死。他在医院抢救时，仍不断收到工作讯息。医院宣布程序员死亡后8小时，仍收到短讯称「验货过不了，要把这个改下」。目前死者所属公司已向当地人力资源和社会保障局提交工伤认定申请并获受理。

程序员妻子发声

河南《大河报》周四（22日）报道，程序员妻子李女士（化姓）在社交媒体发文称，曾连续多日在晚上9时至10时催促丈夫下班回家。她说「以往每到晚上9点许，我都会看你车子定位，看你如果还在公司，我就知道你肯定被工作麻痺到忘记几点了」。

猝死程序员高广辉的医疗急救病历中，提及「程序员、经常熬夜」。生前转院至广东省第二中医院后，病历标注「患者家属诉患者为程序员，平时工作强度大压力大」。

据称，高广辉是河南人，跟随父母到广东生活，童年时曾捡垃圾赚取零用钱，大学就读于软件学院，多次兼职缓解经济拮据，与同校的女朋友结婚，至今未有子女。他在日记曾写「命运和挫折让我慢慢成长」。高广辉读书时见义勇为，曾和同学制伏小偷。

工伤申请已被受理

高广辉其后晋升为部门经理，猝死前一周的工作日，最早回家时间为晚上9时38分，最晚为10时47分。报道引述其妻回忆，2025年11月29日上午，高广辉早上起得很早，当时已说有点不适，更坐在客厅地上，说好像晕倒了，站不起来了，还说自己好像失禁。

李女士决定带他去医院，当时他还把电脑带上，打算有机会的话在医院工作，但在电梯内已经晕倒，送至广东省第二中医院抢救无效。

李女士认为，高广辉是在工作时突发疾病后去世。他所在的公司已向广州市黄埔区人社局提交工伤认定申请，人社局已受理该申请。

