浙江景区惊现「开龙眼」奇观 双眼皮眼神深邃｜有片

即时中国
更新时间：07:00 2026-01-23 HKT
发布时间：07:00 2026-01-23 HKT

内地网络一段有关浙江雁荡山大龙湫景区、名为「开龙眼」的航拍影片爆红，播放量已突破200万次。片段中，因水位下降而暴露的潭底岩壁与残存水域巧妙组合，形成一只栩栩如生的「眼睛」，令人叹为观止。

资深导游无人机拍摄

据《封面新闻》报道，这只「龙眼」整体轮廓极为清晰，潭中央残留的深绿色水域形成深邃的「瞳孔」，浅米色与灰褐色岩壁构成「眼白」，上方深色岩石凹陷则形似「上眼睑」褶皱。整只「眼睛」镶嵌在灰白色崖壁底部，与下方深绿树林形成鲜明对比，立体感十足。不少网友笑称，这还是一只拥有「双眼皮」的龙眼。

另据《温州晚报》报道，拍摄者「林林」在雁荡山担任导游23年，是这一独特视角的首位发现者。她表示，原本水位充沛时，「龙眼」轮廓就已显现，一汪蓝色潭水让游客都说像外国人的眼睛。1月17日下午她上山时，发现近期持续少雨导致潭水大幅退缩，原本隐于水下的岩层结构显露无遗，「开龙眼」景象愈发逼真，便用无人机记录下这一画面。

为了找到最佳拍摄位置，「林林」付出不少功夫。她先后走错3条路才发现这条隐蔽路线，爬到约200多米高的观景处全程约1小时，但最后一段两侧是悬崖峭壁，非常危险。

浙江雁荡山大龙湫景区位于浙江省温州市乐清市雁荡山风景名胜区内，是国家级自然景观，以单级落差197米的「天下第一瀑」闻名。

影片发布后引发全网热议。有网友感慨表示，老家的大龙湫去了无数次，第一次发现它竟是一只眼睛，还是「内双」。还有人留言称，活了30多年，头回见到大龙湫「睁眼」，原来换个角度看，美得如此震撼。「林林」透露，许多外地游客私讯询问具体位置，还有不少人专程到现场取景。景区方面提醒，观景路线部分路段存在安全隐患，游客前往时需注意安全，切勿擅自攀爬未开发区域。
 

