李亚鹏口碑一夜翻转 为何由饱受质疑商人变「侠之大者」？

近日演员李亚鹏拍视频称，名下负责救助唇腭裂儿童的嫣然医院面临财困，或因无法交租倒闭。随后网上掀起爱心捐款潮，短短几日间筹款超过2400万元（人民币，下同），李亚鹏直播间1周内人数翻十倍，其带货茶具销售额超过500万。从经商能力饱受质疑的商人变成「侠之大者」，李亚鹏一夜间口碑反转，他回应称，近期直播所得将全数捐给嫣然医院。

嫣然医院引捐款潮

因女儿李嫣天生唇腭裂，后经多次手术成功康复，李亚鹏与知名女歌手、前妻王菲于2012年共同创办「嫣然天使基金会」、「嫣然天使儿童医院」，以期帮助更多状况相似的儿童。两人离婚后，基金会与医院均由李亚鹏运营。1月14日李亚鹏发视频称，医院累计完成1.1万余台唇颚裂手术，超7000名患儿享受全额免费治疗，如今房东要将租金翻倍上调至1000万元，医院恐无力承担。

事件引发全网关注，连日来千万网友向相关爱心计划捐款。当当网创始人李国庆17日宣布，将资助100个唇腭裂儿童手术，手术费、差旅费都由他报销。卫龙、豪士、俊小白、霞湖世家等多间企业也合计豪捐超过百万。同时也有网友发现，王菲连续十年以匿名捐赠人身份向嫣然天使基金会共计捐款3268万，引发舆论热议。

线下到嫣然医院捐款的民众同样络绎不绝。北京市民张阿姨告诉《现代快报》，自己已捐过款，还帮在大连的妹妹代捐了，「才知道医院是通过基金会免费给孩子做手术，尽一点绵薄之力」。到京出差的香港市民高先生也专程打车赶来捐款，他称医院持续救助儿童十几年，「说明真的是好好在做这个事情，确实是下了工夫的，希望能坚持下去吧。」

抖音帐号涨粉超160万

1周内，李亚鹏抖音帐号涨粉超过160万，直播间观看人次和销售额也翻了至少十倍。其带货的茶具品牌「见山烧」17日销售额超500万元，品牌方发公告称，因销售远超预期，为确保产品品质与客户体验，将停售约30天。中国红十字基金会前日消息指，目前嫣然天使基金的额度已达上限，已停止捐赠，近期暂时不会开放。前晚李亚鹏发视频回应称，从没收到过这么多礼物，感谢大家，近期直播收到平台分帐金额29万元，已全部捐给医院。

李亚鹏是内地知名男演员，曾以《笑傲江湖》的令狐冲一角走红全网。2010年他宣布息影转而经商，近年来频频被质疑是「商业黑洞」。知名调查记者王志安近日也在X平台质疑称，嫣然医院是间普通二级医院，95%的业务都与救助手术无关，在每年能拿到上百万捐款情况下仍连年亏损，「为啥把经营不善导致的亏损，说成是因为公益付出导致的？」