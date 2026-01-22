河南14岁少年遭继母生父虐待亡  死时穿纸尿裤肝坏死肺出血

周二（20日）河南安阳市的张女士向媒体反映，她14岁的侄子张砷（化名）长期遭受亲生父亲与继母虐待，2025年中秋节不幸离世。安阳市官方周三（21日）通报，事件发生后，张砷生父投案自首，其继母有重大作案嫌疑，现已被公安机关控制。

据张女士说，张砷死的时候，穿著纸尿裤，肝坏死、肺出血，肋骨高高凸起。根据警方的说法，这是长期被虐待、不给饭吃导致的结果。她是11月才知道侄子已死。

周二（20日）河南安阳市的张女士向媒体反映，她14岁的侄子张砷（化名）长期遭受亲生父亲与继母虐待，2025年中秋节不幸离世。微信公众号截图

根据警方的说法，张砷长期被虐待、不给饭吃。微信公众号截图

1月21日，河南省安阳市龙安区联合工作组发布情况通报：有媒体发布「14岁少年被曝遭生父继母长期虐待离世 河南安阳多方回应」相关报道。经查，2025年10月5日，我区某小区发生刑事案件，造成受害人张某某死亡。

案发后，张某（张某某父亲）投案自首，公安机关依法对其采取刑事强制措施。鉴于案件涉及未成年人，区成立了由公安、妇联等部门组成的联合工作组。1月20日，张某某死亡原因鉴定报告出来后，结合前期侦查，发现李某某（张某某继母）有重大作案嫌疑，现已被公安机关控制，案件正在进一步侦办中。