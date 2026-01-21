广东最大︱南沙方舱医院土地拍卖 料总投资额达261亿人民币

广东最大的方舱医院旧址，20日被挂牌拍卖，涉及总面积逾87万平方米，起标总价约17.8亿（人民币，下同），未来拟用于汽车零件、人工智能、低空经济及新材料等产业，预计总投资额涉及261亿。

发展人工智能低空经济

据南方都市报报道，广州公共资源交易中心20日挂牌拍卖11宗土地，当中10宗为工业用地，全部位处南沙，而由广东最大的方舱医院旧址南沙方舱医院分割出来的6宗拍卖土地，总面积87.0873万平方米，挂牌起始总价为17.8164亿元。

2025年春季起清空的南沙方舱医院旧址土地，按最新规划，将汇入汽车零部件、人工智慧、低空经济、新材料、未来产业、战略性新兴产业、生产性服务业和先进制造产业等。要求土地竞得人或其关联公司应具备开发3个或以上不同产业类型的产业园区经验，具备超过50万平方米的产业园载体开发经验。要求在拿地12个月内动工开发建设。

报道指，上述6宗的工业用地，累计总投资额达到261亿元。拍卖结果将在2月24日（大年初八）上午揭晓。

公开资料显示，南沙方舱医院位于南沙区万顷沙镇，总用地面积814658平方米，建筑面积547131平方米。

南沙方舱医院整体采用轻钢整合房屋的快速安全建造方式，2022年11月14日动工，至11月25日凌晨交付使用。同年12月7日「新十条」防疫措施颁布后，项目空置至今。