驻天津处主任郑震生自爆受款待 新官上任首次会议照片曝光

即时中国
更新时间：14:06 2026-01-21 HKT
发布时间：14:06 2026-01-21 HKT

特区政府驻天津联络处主任郑震生近日在社交平台发文，指自己「新官上任」前往天津履职，入住当地丽思卡尔顿酒店时，幸运地获免费升级至套房，引发风波。据悉，郑震生昨天（20日）参加天津市港澳工作联席会第十四次会议，应该是他履新首度公开亮相，但未料当晚被媒体爆出丑闻。

1月20日，天津市港澳工作联席会第十四次会议暨津港澳合作交流座谈会举行。官方「天津北方网」发布的图片显示，特区政府驻京办主任郑伟源也有参加座谈会，坐在会场中间的主席桌，郑震生则坐在右侧首席。

天津市港澳工作联席会第十四次会议昨日（20日）举行。天津北方网
会议讨论港企在津发展难题

相关新闻：驻天津处主任郑震生自爆受款待 朋友安排坐喷射飞航私人舱 政制局：如违法违规严肃跟进

据悉，会议梳理总结天津市本年度各领域与港澳地区开展交流合作有关情况，并围绕港澳人士在津工作，学习，生活情况，以及港澳企业在津发展遇到的问题听取意见建议。

郑震生刚刚在天津完成首秀，当晚媒体就报道他自曝的丑闻。他除了自称获五星级酒店免费升级至套房，还上传房内设施影片及酒店地区总经理的欢迎信，称感到很开心。另外，他去年5月亦曾发文，表示获喷射飞航高管、「挚友Alan」安排，乘搭私人舱室前往澳门，同时晒出照片。

政制及内地事务局回复《星岛头条》查询表示，郑震生在天津的住宿费用由他本人自行承担，不涉及公帑开支。据了解，他的酒店房间获得升级，是由于他是有关酒店集团的高级会员。至于前往澳门的事件，当局指目前仍在了解中。「若发现有任何违法违规情况会严肃跟进处理」。

