投资铜条｜¥180一公斤突爆红 遭深圳水贝市场禁售 专家：不要跟风炒作

继金条、银条之后，近期又一金属品种在内地社交平台上「走红」——「投资铜条」。国内最大的黄金珠宝集散地深圳水贝市场，有不少商家试探性地推出了纯铜999.9的投资铜条。据悉，其规格有500克和1000克，一根1000克的投资铜条报价从180元至280元（人民币，下同）不等。消息曝光后，商场已禁止销售铜条，并通知所有柜台下架。

投资铜条涌现

据「每日经济新闻」报道，1月20日下午，内媒记者实地走访深圳水贝市场多个交易中心，发现柜台上并未公开陈列「投资铜条」。有商家表示，商场方面已明确通知：「禁止销售铜条，柜台有摆（放）的，立刻下架！」不过，也有商家表示，铜条是「这两天才刚开始卖」，如果有需求，「可以先付款，再由其他人送货过来」；另一位商家则表示：「目前铜条都是客户订的，没有多余的（现货），一公斤起订，180元一条（1000克），要等工厂通知（几天能到货）。」

据「21世纪经济」报道，有商家表示，该铜条的零售价每条180元（包工费），回收价仅每条约80元，但不承诺回收。「自己买来玩玩可以，买来投资不要买。一般我们不推荐，但硬要买，我们也卖。」

商家只卖不收「难变现」

2026年以来，铜价连创新高。1月14日，伦敦金属交易所（LME）期铜创出每吨13407美元的历史新高；国内铜期货价格也升至每吨10万元以上。

对于「投资铜条」，多数人其实还是抱著「睇热闹」的心态。一位水贝商家说，这两天问的人比较多，真正下单的人很少。

据「中国之声」报道，与黄金、白银成熟的回收体系不同，目前多数售卖投资铜条的商家明确表示只卖不收，也有商家表示可以代卖，个人投资者买入铜条后很可能陷入「难变现」的困境。

对于「投资铜条」突然走红，有人认为主要是受国际铜价阶段性上涨、社交平台内容放大效应的影响。「一些人觉得铜价便宜、入门成本低，就想买点实物放著。」

投资要理性

有分析指，「铜适合一吨一吨囤，不适合一斤一斤囤。铜条的溢价空间太大了，放几年都回不了本。」按200元一公斤计算，相当于铜价需涨至20万元一吨才能覆盖购买成本，这还未计入资金占用成本和回收折价，而目前现货铜的价格约10万元/吨。

「按照现在市场，真实铜价要远远低于『投资铜条』的价格，商家定价可能包含了品牌、加工、包装等成本。」南华期货研究院高级总监傅小燕接受内媒采访时表示，从投资价值看，贵金属具有货币属性，而铜的价值主要体现在商品属性，两者投资价值存在本质差异。在回收渠道上，如果商家不承诺回收，买来的「投资铜条」或许只能当废品卖，价格大大缩水。

「我建议普通投资者最好不要碰『投资铜条』。」浙江一家国有银行国际部高级经理接受采访时表示，「绝大多数人都不太能明白铜等金属的涨跌原理，其市场波动非常大，风险也非常大，还是不要跟风炒作。」