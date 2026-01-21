上班是法务下班变小偷 超市CCTV揭发「偷车厘子惯犯」

北京市朝阳区近日一间超市发现「偷车厘子惯犯」，闭路电视录下一名女子不止一次盗窃车厘子。店方报警后，朝阳警方调查发现，作案女子竟是一名月收入不低的公司法务，目前嫌疑人已被警方刑事拘留。

撕标价纸另藏手提袋

据超市闭路电视画面显示，该女子专挑无人角落拆开商品包装盒，将里面的车厘子倒进自己的随身手提袋中，其余选购商品则正常结账，试图掩人耳目。

超市负责人王姓老板说，这名女子并非初犯，「我们发现她的这种行为不止一次。」他指出，对方最初仅偷窃小盒蓝莓，得手后越来越夸张，有次甚至一口气偷走3盒车厘子、1个木瓜，散装干果、饼干等商品也不放过。王姓老板表示，等到超市正式察觉异常并报警时，该女子已累计作案6次偷车厘子。

原来，女子经常去住处附近的超市买东西，一个月前的一天，她像往常购物，回家后却感觉比预想的要便宜，于是核对了一下收据。她发现购物袋里有一个货品标签缺失，她结账时没有注意，收银员估计也没有注意，出超市门时也没有响铃，因此这个货品并没有结账。发现这个漏洞后，她就产生了占小便宜的侥幸心理，之后几次到超市购物，都以类似手法犯案。

令人意外的是，该女子在公司担任法务职务，有经济能力正常消费这些商品。案发后，女子追悔不已，主动提出「以一赔十」的方式退赔，希望获得超市谅解。不过，这名女子仍难逃法网，因触犯涉嫌盗窃罪已被警方逮捕，案件仍在进一步调查。