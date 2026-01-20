福建12岁小女孩惨遭虐死 冷血继母许金花被执行死刑

2023年11月，福建12岁小女孩琪琪惨遭继母许金花及生父虐待致死。骇人案情震惊全国。央视新闻报道，近日，最高人民法院对被告人许金花故意杀人、虐待复核一案依法作出裁定，核准许金花死刑。2026年1月20日上午，莆田市中级人民法院依法对罪犯许金花执行了死刑。



2025年4月，法院一审宣判，继母许某花被判处死刑，生父刘江被判处有期徒刑五年半。11月11日，福建省高级人民法院对其上诉维持原判。

生父被判囚5年

内地红星新闻之前报道，琪琪生母白女士表示，女儿2011年出生，自己与刘某离婚后，2017年刘某和一福建籍女子许金花再婚，女儿随刘某生活。前夫一直阻挠自己见女儿。

琪琪一直饱受虐待。红星新闻

公安指，琪琪身体多处受不同程度创伤。红星新闻

琪琪被继母关在厕所内17天。红星新闻

直到2024年的某一天，白女士接到法院通知，才得知早在2023年年底，女儿因被继母关在厕所17天，遭到虐待而死。



报道指出，一审判决书显示，2020年，就有邻居发现琪琪浑身是伤，躲在寺庙求助。公安机关证实，自2020年7月1日以来，多次接到与琪琪有关的匿名求助电话并出警，原因是琪琪离家出走、有小孩在超市偷东西、有小孩走来走去等。



邻居曾发现琪琪身体有瘀青和伤口，琪琪只是说自己做错事所以被家里打。 2023年9月，琪琪辍学，并写下「我自愿退学，后果自负」。

琪琪死前仅20多公斤

判决书亦指，琪琪辍学3个月后，她被许金花绑在厕所近17天。许金花以「惩戒外逃」为由，与生父刘某合谋，将琪琪捆绑在卫生间。刘某手持木棍重击琪琪，致其额头流血、手脚浮肿。 17天内，琪琪持续受到继母的虐待。生父刘某曾收到许金花发送的「琪琪被绑浴室、头脚受伤」照片后，并未制止。刘某也协助许某花网购约1600片泻药，大剂量给琪琪喂食。

白女士指出，琪琪遇害时12岁，但体重只有40多斤，身上有多处创伤。莆田市公安局城厢区分局所发出的鉴定意见通知书显示，琪琪符合在营养不良的基础上，因外伤及外伤后的化脓性感染、饥饿、寒冷等因素致急性循环衰竭死亡。

