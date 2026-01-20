Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中山港口镇司机疯狂驾驶 无视公安阻截逆线乱撞致两伤︱有片

即时中国
更新时间：12:30 2026-01-20 HKT
发布时间：12:30 2026-01-20 HKT

中山港口镇周一（19日）晚上发生一宗货车在路上疯狂乱撞事故。公安事后通报，事件中有二人受伤，27岁男司机已被控制。

据悉，事发于港口镇世纪西路附近。网传影片所见，交警当时在路上试图逼停一辆倒退的白色货车。随后，白色货车逆行撞倒路上多辆汽车和电动摩托车，有人被撞倒地。

内地《红星新闻》报道，一位现场目击者表示：「事发地在中山壹加壹商城门口，有人大喊快跑，我骑著电动车，幸好没往前开，就离白色货车就一米开外，看到有个骑摩托车的黑衣男被撞倒在地。」

据公安通报，当晚7时许，公安接报称，在中山市港口镇世纪西路附近，一辆货车碰撞多辆汽车及电动摩托车，致两人受伤。接报后，民警立即到场处置，当场控制27岁覃姓肇事男司机，现场发现覃某语言混乱、行为异常。伤者均已第一时间送医救治。目前，公安机关正调查处理。
 

