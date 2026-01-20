原国安部副部长高以忱遭开除党籍 被指为他人在公司上市审批谋利

中央纪委国家监委（中纪委）网站周二（20日）通报，原国安部副部长、国务院防范和处理邪教问题办公室副主任高以忱被开除党籍。

据通报，高以忱被指丧失理想信念，背弃初心使命，毫无政治意识和政治鉴别力，大搞政商勾连、利益交换，严重污染政治生态，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，违规接受宴请；违规为他人调动工作提供帮助；廉洁底线失守，违规收受礼品礼金，无偿接受私营企业主提供的车辆服务；干预及插手司法活动；大肆收钱敛财，退而不休，利用职务便利为他人在公司上市审批、土地使用权转让、执行案件处理等方面谋利，并非法收受巨额财物。

相关新闻：原国安部副部长高以忱涉嫌严重违法被查 曾任中央防邪办副主任

根据相关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予高以忱开除党籍处分；按规定取消其享有的待遇；收缴其违纪所得。



75岁的高以忱曾任国家安全部副部长，2005年起兼任中央防范和处理邪教问题领导小组办公室（610办公室）副主任、中共中央政法委副秘书长、中央维护稳定工作领导小组办公室副主任，2017年卸任公职，2025年6月被通报受查。