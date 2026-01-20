神舟二十飞船顺利回归 曾遭太空碎片撞击延返

昨早9时34分，神舟二十号飞船返回舱在无人状态下于内蒙古东风着陆场成功着陆。经现场检查，返回舱外观总体正常，舱内下行物品状态良好，意味着本次中国太空应急行动主要任务全部圆满完成。

神舟二十号飞船于去年4月24日从酒泉卫星发射中心发射升空并与太空站对接，但11月初因疑似遭太空微小碎片撞击推迟返回，并留轨开展相关试验。昨日0时23分，飞船撤离太空站，以无人状态返回。为降低神舟二十号飞船返回风险，上月9日，神舟二十一号太空人利用出舱活动机会，在舱外使用高清相机对神舟二十号飞船返回舱舷窗进行了近距离拍摄，进一步确认舷窗裂纹的状态，并安装了舷窗裂纹处置装置，提高了飞船在返回过程中的防热和密封能力。

这次随神舟二十号飞船返回舱下行的物品包括一套超期服役的舱外航天服。该舱外服于2021年5月29日随天舟二号货运飞船升空，并在同年7月首次应用于太空站出舱活动，11名太空人曾接力使用，成为中国太空站首套实现「4年20次」延寿目标的舱外服。