政法会议点名陈志落网 狠打电诈金主头目

即时中国
更新时间：09:27 2026-01-20 HKT
发布时间：09:27 2026-01-20 HKT

中央政法工作会议18日至19日在北京召开。会议公布2025年中国打击电信网络诈骗犯罪取得重大战果，毁灭性打击缅北「四大家族」犯罪集团，5.7万名犯罪分子移交回国，赌诈犯罪集团头目陈志被押解回国。会议强调，要依法严厉打击电信网络诈骗活动，狠打金主头目，狠抓行业治理，深化宣传教育，加强跨境合作，努力取得更大成绩。

相关新闻：逃离电骗园｜中国公民排队求助 驻柬埔寨大使馆现人龙

中央政法委书记陈文清出席会议并讲话。会议披露，2025年，全国刑事案件同比下降12.8%，为本世纪以来最低；治安案件同比下降3.5%。中国优化入境免签政策，全年外国人入境4060万人次、同比增长27.2%，77国免签来华人数占入境总数的63%。

会议还提出要构建海外安全保障体系，有效维护海外利益。要统筹境内境外，深化反分裂反恐怖斗争。针对社会治安综合治理，会议提出，要依法严厉打击命案、个人极端等严重暴力犯罪，对犯罪分子形成有力震慑。事实清楚、证据确实充分、意见一致的，要快侦快诉快判。

针对网络空间综合治理，会议表示，推进「净网」专项行动，依法打击治理网络谣言、网络暴力、网络水军、网络黑客等乱象。要加强对新技术的研究，严防利用区块链等加密技术逃避监管，依法打击利用人工智能技术生成、发布虚假信息等行为。

