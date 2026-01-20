逃离电骗园｜中国公民排队求助 驻柬埔寨大使馆现人龙

随着多个大型电骗园区被取缔，许多从柬埔寨园区脱身的中国公民近日涌往中国驻柬埔寨使馆外排队，出现人龙，部分人因遗失护照向中方求助，希望在春节前补领文件，以便回国。



中国外交部发言人郭嘉昆昨日间接证实有关情况，指中国使馆正与柬方保持沟通，开展相关工作。受电骗影响，许多游客近年「闻柬色变」，柬埔寨旅游部与当地业界将启动大型旅游宣传活动，并计划于今年6月15日起试行对中国内地、港澳居民实行免签政策。

外交部：正与柬方开展工作

据《柬中时报》发放的相片，位于金边的中国驻柬埔寨使馆外，聚集了大批民众，他们大多是从柬埔寨诈骗园区脱身的中国公民。据《柬单网》报道，多个电骗园区被捣破后，大量集团成员获准自行离开，成千上万人走出园区，踏上不确定的归途。

在金边的中国驻柬埔寨大使馆门外，自17日起已有人大排长龙，昨日更有数百人在使馆外的街道上排成两条队伍。他们大多面色疲惫，衣著单薄，由于身上没有护照，只能通过办理回国证明或旅行证寻找合法回家的途径。

柬埔寨新闻网站「Cambojanews」引述多名轮候中的中国人表示，他们是从西哈努克市的电骗园区中逃跑出来，想在农历新年前回国，所以来到使馆求助。不过使馆的保安人员则声称，轮候人士当中只有少数是网骗成员，其余的都是纯粹为了申请旅游签证。

中国外交部发言人郭嘉昆昨回应说，中国政府高度重视海外中国公民的安全。一段时间以来，中方同柬埔寨积极合作，打击跨境电信网络诈骗犯罪，取得显著成效。中国驻柬埔寨使馆正与柬方保持沟通协调，开展相关的工作。

柬埔寨拟对华免签政策

中国和缅、柬、泰等国近年开展严打电骗行动，缅北四大家族、KK园区等已被取缔。本月7日，福建出生的柬埔寨「电诈之王」陈志被押返北京查办。另一名华人电骗头目黄继茂也在柬国被捕，他是西哈努克省臭名昭著「皇乐园区」的老板。柬埔寨高层声称，将持续采取严厉和果断的执法行动以铲除电诈犯罪活动，提升柬埔寨国际形象和声誉。

柬埔寨拥有吴哥窟等世界名胜，但在电骗阴影下，旅游业受到重大影响。《柬中时报》报道，柬埔寨旅游部与私人领域合作，将启动「清源行动」专项宣传活动，以打击负面虚假信息，传播柬埔寨旅游的正面形象。

柬国旅游部部长何哈近日主持与柬埔寨旅行社协会的磋商会议，共计110人参加。据报道，柬埔寨当局计划今年中试行对所有持中国护照的中国公民——包括中国大陆、香港和澳门实行免签政策，试行期从今年6月15日至10月15日。