总理李强今年首场座谈会 AI新贵Minimax创始人闫俊杰等9人发言

国务院总理李强19日下午主持召开专家、企业家和教科文卫体等领域代表座谈会，听取对《政府工作报告》和《「十五五」规划纲要(草案)》两个征求意见稿的意见建议。央视新闻联播画面显示，本月初在港上市的国产AI新贵Minimax创始人闫俊杰成为座上宾，并获安排发言。

座谈会上，明明、贺佳、闫俊杰、张智刚、龚旗煌、余晓晖、王拥军、周莉亚、石宇奇等先后发言。大家认为，去年面对复杂严峻的外部形势，我们国家在稳增长、调结构、惠民生等方面推出很多务实举措，发展中的积极因素不断积累，取得的成绩实属不易。

上述与会发言的9人中，明明是中信证券首席经济学家；贺佳是南开大学金融学院副院长、金融经济系系主任、教授；闫俊杰是Minimax创始人；张智刚是国家电网有限公司董事长、党组书记；龚旗煌是北京大学党委副书记、校长；余晓晖是中国信息通信研究院院长、党委副书记；王拥军是首都医科大学附属北京天坛医院院长、神经病学专家；周莉亚是舞蹈编导、舞者；石宇奇是羽毛球运动员。