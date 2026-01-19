Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

总理李强今年首场座谈会 AI新贵Minimax创始人闫俊杰等9人发言

即时中国
更新时间：21:39 2026-01-19 HKT
发布时间：21:39 2026-01-19 HKT

国务院总理李强19日下午主持召开专家、企业家和教科文卫体等领域代表座谈会，听取对《政府工作报告》和《「十五五」规划纲要(草案)》两个征求意见稿的意见建议。央视新闻联播画面显示，本月初在港上市的国产AI新贵Minimax创始人闫俊杰成为座上宾，并获安排发言。

座谈会上，明明、贺佳、闫俊杰、张智刚、龚旗煌、余晓晖、王拥军、周莉亚、石宇奇等先后发言。大家认为，去年面对复杂严峻的外部形势，我们国家在稳增长、调结构、惠民生等方面推出很多务实举措，发展中的积极因素不断积累，取得的成绩实属不易。

上述与会发言的9人中，明明是中信证券首席经济学家；贺佳是南开大学金融学院副院长、金融经济系系主任、教授；闫俊杰是Minimax创始人；张智刚是国家电网有限公司董事长、党组书记；龚旗煌是北京大学党委副书记、校长；余晓晖是中国信息通信研究院院长、党委副书记；王拥军是首都医科大学附属北京天坛医院院长、神经病学专家；周莉亚是舞蹈编导、舞者；石宇奇是羽毛球运动员。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
渣马2026｜田总证实有男跑手孭B跑全马：即场要求他离开赛道 终止作赛
01:35
渣马2026｜田总证实有男跑手孭B跑全马：即场要求他离开赛道 终止作赛
突发
7小时前
李龙基陷「重婚」疑云？与第二任妻子内地婚姻关系曝光：根本冇心娶王青霞
李龙基陷「重婚」疑云？与第二任妻子内地婚姻关系曝光：根本冇心娶王青霞
影视圈
5小时前
周润发、刘德华、曾志伟等群星齐聚晚宴阵容媲美金像奖 谭咏麟接连高歌似开骚 陈百祥又无影？
周润发、刘德华、曾志伟等群星齐聚晚宴阵容媲美金像奖 谭咏麟接连高歌似开骚 陈百祥又无影？
影视圈
7小时前
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
影视圈
6小时前
天花穿窿惊见楼上！冲凉如历石屎雨 网红装修师傅被指卸膊：楼上嘅事唔使同你交代｜Juicy叮
天花穿窿惊见楼上！冲凉如历石屎雨 网红装修师傅被指卸膊：楼上嘅事唔使同你交代｜Juicy叮
时事热话
8小时前
公屋「查天花」通告吓坏街坊 事主疑新型诈骗 真相竟是...｜Juicy叮
公屋「查天花」通告吓坏街坊 事主疑新型诈骗 真相竟是...｜Juicy叮
时事热话
6小时前
梁小龙离世丨「火云邪神」死因众说纷纭 经理人首度公开临终细节 黄夏蕙揭与故友关系密切
01:25
梁小龙离世丨「火云邪神」死因众说纷纭 经理人首度公开临终细节 黄夏蕙揭与故友关系密切
影视圈
10小时前
CCTV全程录︱台湾新北染毒子弑父杀母 37刀全劈至见骨血液流干
01:15
CCTV全程录︱台湾新北弑双亲逆子被捕 37刀全劈至见骨血液流干
两岸热话
3小时前
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
时事热话
2026-01-18 13:15 HKT
柴湾电单车意外撞栏 铁骑士重创不治 现场遗血墙
01:00
柴湾电单车意外撞栏 58岁铁骑士重创不治 现场遗血墙
突发
2小时前