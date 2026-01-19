Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

最后两只旅日大熊猫27日回国 东京冀再借新熊猫暂难成事

即时中国
更新时间：21:18 2026-01-19 HKT
发布时间：21:18 2026-01-19 HKT

共同社报道，东京都政府19日透露称，将归还中国的上野动物园（东京都台东区）龙凤胎大熊猫「晓晓」（雄性）和「蕾蕾」（雌性）27日将从日本启程。东京都表示，两头大熊猫将于27日从动物园出发，在成田机场搭乘飞机前往中国。预计28日会抵达姐姐「香香」生活的中国的设施。

日本在1972年10月首次迎来大熊猫。随著龙凤胎返回中国，大熊猫这一深受民众喜爱的「友好象征」的身影将在日本消失。网上的参观申请已经停止受理，最后参观日为本月25日，抽签倍率达到24.6倍。

龙凤胎2021年出生，由于父母「力力」和「真真」是以繁殖研究目的出借给日本的，因此宝宝的所有权属于中国。去年6月和歌山县白滨町的娱乐设施「冒险世界」的4只大熊猫归还中国后，日本饲养的大熊猫只剩上野动物园的这对龙凤胎。

东京都已宣布本月下旬将把龙凤胎归还中国。鉴于首相高市早苗关于「台湾有事」的发言令日中关系恶化，不清楚能否实现新的熊猫租借。

