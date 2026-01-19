Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

杀猪宴｜网上叫卖发起人「呆呆」重庆家门口泥土 一斤200元

更新时间：21:04 2026-01-19 HKT
发布时间：21:04 2026-01-19 HKT

重庆女孩「呆呆」发起的「刨猪宴」刷屏全网后，有网友发二手交易平台上，竟然有多名卖家以「呆呆家邻居」名义，公开售卖重庆合川女孩「呆呆」家门前的泥土，并宣称其为「发财土」「能转运」，一斤标价从66.66元到200元（人民币，下同）不等。

相关二手交易平台工作人员称，平台现行公约没有明确禁止售卖该商品。呆呆所居住的庆福村，村委会工作人员则表示，他们已关注到该情况，会去核实。」有网友调侃：「这年头，连泥巴都能『变现「了。」也有不少人质疑：「这算不算新型网络迷信消费？

内地封面新闻记者19日私信了其中几位卖家，尝试了解相关情况。其中一位卖家回应表示，「166这个数字很吉利，（这个土）保您买回去，今年顺风顺水。」

当记者继续追问如何保证土是从「呆呆」家获取，又是否合规时？卖家回复称，「合规的，我可以去现场挖，拍视频给你。下午有几个人要，我一起去挖。」

