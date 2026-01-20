九大簋早餐︱浙江宝妈04起身为仔备餐 牛扒、酸菜鱼、BBQ列阵狂吸粉︱有片

浙江宁波有41岁阿妈，因牛奶面包给16岁儿子做早餐，遭网民嘲讽太敷衍，于是改为每日凌晨4时起床，制作酸菜鱼、烤肉、打边炉等九大簋式丰盛早餐还击，结果网民每日追看宝妈的餐单，半个月吸粉丝近78万。

网民揶揄激发煮大餐

宁波人妻丽萍，过去为高一儿子准备的，也是寻常百姓惯见的牛奶、豆沙包及旺旺雪饼等早餐，却遭网民调侃做妈做得太马虎，短片上架1日获逾11万浏览。

不堪一「激」的丽萍，于是由过去家中有什么吃什么，改为制作「丰盛早餐」，每日凌晨4时便开始备餐，餐单包括酸菜鱼、烤肉、火锅、牛排等，按儿子喜好变更菜式。

丽萍指，有些复杂的餐食，丈夫也会起床一起帮忙准备。

丽萍的动态中也显示，她为儿子准备早餐的方式是「随心、随手」，并未刻意追求豪华，只是希望孩子吃得开心。

被质疑「预制菜」摆拍

丽萍的九大簋式早餐，在网上人气不断上升，不少粉丝追看之余，还会私讯她询问翌日菜式，「明天什么时候更新」、「明天准备了什么好吃的」、「丽萍，还有半小时就要起来做饭啦」。

也有网民质疑，短片是摆拍，实际的拍摄和备餐时间，并非凌晨起床即做即播。

丽萍则解释，自己因习惯常年拉窗帘，影片拍摄与摆拍无关；她也在帐号主页写下，做早餐的压力开始「比上班还大」。

随著丽萍的雷霆早餐系列越来越受欢迎，她的短片账号也由原来不足1000粉丝，半个多月间，截至19日下午，已上升至77.6万。

人气高涨，但丽萍表示只想分享生活日常，对商业合作保持谨慎，并强调孩子未满18岁，仍以学业为重。