Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

九大簋早餐︱浙江宝妈04起身为仔备餐 牛扒、酸菜鱼、BBQ列阵狂吸粉︱有片

即时中国
更新时间：07:30 2026-01-20 HKT
发布时间：07:30 2026-01-20 HKT

浙江宁波有41岁阿妈，因牛奶面包给16岁儿子做早餐，遭网民嘲讽太敷衍，于是改为每日凌晨4时起床，制作酸菜鱼、烤肉、打边炉等九大簋式丰盛早餐还击，结果网民每日追看宝妈的餐单，半个月吸粉丝近78万。

网民揶揄激发煮大餐

宁波人妻丽萍，过去为高一儿子准备的，也是寻常百姓惯见的牛奶、豆沙包及旺旺雪饼等早餐，却遭网民调侃做妈做得太马虎，短片上架1日获逾11万浏览。

不堪一「激」的丽萍，于是由过去家中有什么吃什么，改为制作「丰盛早餐」，每日凌晨4时便开始备餐，餐单包括酸菜鱼、烤肉、火锅、牛排等，按儿子喜好变更菜式。

丽萍指，有些复杂的餐食，丈夫也会起床一起帮忙准备。

丽萍的动态中也显示，她为儿子准备早餐的方式是「随心、随手」，并未刻意追求豪华，只是希望孩子吃得开心。

被质疑「预制菜」摆拍

丽萍的九大簋式早餐，在网上人气不断上升，不少粉丝追看之余，还会私讯她询问翌日菜式，「明天什么时候更新」、「明天准备了什么好吃的」、「丽萍，还有半小时就要起来做饭啦」。

也有网民质疑，短片是摆拍，实际的拍摄和备餐时间，并非凌晨起床即做即播。

丽萍则解释，自己因习惯常年拉窗帘，影片拍摄与摆拍无关；她也在帐号主页写下，做早餐的压力开始「比上班还大」。

随著丽萍的雷霆早餐系列越来越受欢迎，她的短片账号也由原来不足1000粉丝，半个多月间，截至19日下午，已上升至77.6万。

人气高涨，但丽萍表示只想分享生活日常，对商业合作保持谨慎，并强调孩子未满18岁，仍以学业为重。

 

 
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
12小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
21小时前
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
生活百科
12小时前
31岁TVB当扎小生为离巢铺路？频北上再度做男一前途无限 早前赴无线颁奖礼要靠边站
31岁TVB当扎小生为离巢铺路？频北上再度做男一前途无限 早前赴无线颁奖礼要靠边站
影视圈
9小时前
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
影视圈
16小时前
麦道朗 (图) 将在星期日沙田客串一天，当日举行两场一级赛，骑者已经卜定骑「举步生风」及「浪漫勇士」。
麦道朗周日客串卜定恶马
马圈快讯
15小时前
33岁男星惊爆患肺腺癌第四期关闭IG留言 深夜发文「走啰」惹网民担忧
33岁男星惊爆患肺腺癌第四期关闭IG留言 深夜发文「走啰」惹网民担忧
影视圈
10小时前
TVB一线花旦豁出去！罕有黑丝Look挑战性感极限 窗边撩发回眸晒逆天长腿
TVB一线花旦豁出去！罕有黑丝Look挑战性感极限 窗边撩发回眸晒逆天长腿
影视圈
17小时前
周润发、刘德华、曾志伟等群星齐聚晚宴阵容媲美金像奖 谭咏麟接连高歌似开骚 陈百祥又无影？
周润发、刘德华、曾志伟等群星齐聚晚宴阵容媲美金像奖 谭咏麟接连高歌似开骚 陈百祥又无影？
影视圈
16小时前
何超云与新欢甜蜜游泰国？低胸短裙骚身材晒「男友视角」 与消防未婚夫分手原因成谜
何超云与新欢甜蜜游泰国？低胸短裙骚身材晒「男友视角」 与消防未婚夫分手原因成谜
影视圈
12小时前