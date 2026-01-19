北上注意︱寒流明早入粤断崖式降温 深圳周三料跌穿10℃
更新时间：13:18 2026-01-19 HKT
发布时间：13:18 2026-01-19 HKT
发布时间：13:18 2026-01-19 HKT
北方一股强劲寒潮将在20日进入粤北，夜晚南部沿海开始降温3～5℃，预料周三（21日）至周四，深圳会跌至10℃，广东北部山区更可能有雨夹雪或冻雨。
据广东天气及深圳晚报消息，北方较强冷空气前锋20日早晨影响粤北，傍晚前后影响中部，20日夜间影响南部沿海，过程平均气温下降幅度：粤北下降7～10℃，中部下降5～7℃，南部沿海下降3～5℃，过程最低气温出现在22日前后，21-23日粤北有大范围5℃以下低温，粤北高海拔山区-4～0℃，有雨夹雪或冻雨。
深圳市气象台指，20日夜间起冷空气将正式影响深圳，21-22日气温跌破10℃，体感阴冷，北风同步增强。
最Hit
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
2026-01-18 13:15 HKT
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国
2026-01-17 17:47 HKT
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
2026-01-18 11:15 HKT