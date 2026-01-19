人口负增长｜中国去年792万人出生比前年减162万 创1949年以来新低

国家统计局公布去年人口统计，2025年全国人口14.0489亿，较前年减少339万人。全年出生人口792万人，人口出生率为5.63‰，比2024年的954万人出生，减162万，是1949年以来最低。

统计数据显示，2025年全年出生人口792万人，人口出生率为5.63‰；死亡人口1131万人，人口死亡率为8.04‰；人口自然增长率为-2.41‰（2024年为-0.99‰）。

中国2025年仅有792万人，是1949年以来最低。新华社

从性别构成看，男性人口71685万人，女性人口68804万人，总人口性别比为104.19（以女性为100，2024年为104.34）。

从年龄构成看，16—59岁人口85136万人，占全国人口的比重为60.6%；60岁及以上人口32338万人，占全国人口的23.0%，其中65岁及以上人口22365万人，占全国人口的15.9%（2024年比重分别为60.9%，22.0%，15.6%）。

从城乡构成看，城镇常住人口95380万人，比上年末增加1030万人；乡村常住人口45109万人，减少1369万人；城镇人口占全国人口的比重（城镇化率）为67.89%，比上年末提高0.89个百分点。从受教育程度看，16—59岁人口平均受教育年限达到11.3年，比上年提高0.1年。