AI生活︱开启「AI办事」时代 从「生产力」转化「变现力」

AI应用开启「AI办事」时代，快思慢想研究院院长田丰向《证券时报》指出，2026年是「通用AI入口元年」，即通用智能体调用各种应用接口，解决人们的购物、娱乐、社交等生活需求。争夺AI入口战略意义十分重大，一旦失守，互联网巨头可能会逐渐衰落。



相关新闻：AI生活︱阿里千问「替你办事」 一句话帮你点外卖订机票推荐商品

基于自身平台特性，阿里、字节、腾讯定位各有不同。阿里系千问APP力出一孔抢占「AI购物智能体入口」，字节系豆包携流量抢占「视频娱乐智能体入口」，腾讯元宝则背靠微信熟人网络探索「社交智能体入口」。

互联网巨头竞相争夺AI入口，阿里巴巴的千问App便全面接入日常生活。

互联网专家分析，大厂争夺AI入口的终极目标，短期核心是抢占用户心智与规模，让用户形成「有需求问AI」的惯性；中期需转化为商业回报，通过AI入口赋能核心业务；长期目标则是掌控核心流量与数据话语权，将AI能力转化为可持续的盈利引擎与行业定价权。

GEO是核心引擎

国信证券在研报中强调，2026年是AI应用从「生产力」向「变现力」转化的关键拐点，而生成式引擎优化（GEO），正是这一转化的核心引擎。