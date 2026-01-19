Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI生活︱开启「AI办事」时代 从「生产力」转化「变现力」

即时中国
更新时间：09:10 2026-01-19 HKT
发布时间：09:10 2026-01-19 HKT

AI应用开启「AI办事」时代，快思慢想研究院院长田丰向《证券时报》指出，2026年是「通用AI入口元年」，即通用智能体调用各种应用接口，解决人们的购物、娱乐、社交等生活需求。争夺AI入口战略意义十分重大，一旦失守，互联网巨头可能会逐渐衰落。

相关新闻：AI生活︱阿里千问「替你办事」 一句话帮你点外卖订机票推荐商品

基于自身平台特性，阿里、字节、腾讯定位各有不同。阿里系千问APP力出一孔抢占「AI购物智能体入口」，字节系豆包携流量抢占「视频娱乐智能体入口」，腾讯元宝则背靠微信熟人网络探索「社交智能体入口」。

互联网巨头竞相争夺AI入口，阿里巴巴的千问App便全面接入日常生活。
互联网巨头竞相争夺AI入口，阿里巴巴的千问App便全面接入日常生活。
互联网巨头竞相争夺AI入口，阿里巴巴的千问App便全面接入日常生活。
互联网巨头竞相争夺AI入口，阿里巴巴的千问App便全面接入日常生活。

互联网专家分析，大厂争夺AI入口的终极目标，短期核心是抢占用户心智与规模，让用户形成「有需求问AI」的惯性；中期需转化为商业回报，通过AI入口赋能核心业务；长期目标则是掌控核心流量与数据话语权，将AI能力转化为可持续的盈利引擎与行业定价权。

GEO是核心引擎

国信证券在研报中强调，2026年是AI应用从「生产力」向「变现力」转化的关键拐点，而生成式引擎优化（GEO），正是这一转化的核心引擎。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
时事热话
21小时前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
2026-01-17 17:47 HKT
周焯华大女硕士毕业！「洗米嫂」与继子周柏豪赴英出席毕业礼 周梓潼拥名媛级Package
周焯华大女硕士毕业！「洗米嫂」与继子周柏豪赴英出席毕业礼 周梓潼拥名媛级Package
影视圈
17小时前
特朗普本周迎执政一周年 诸多政策扰全球 专家料「抛售美国」交易浮现
特朗普本周迎执政一周年 诸多政策扰全球 专家料「抛售美国」交易浮现
宏观经济
4小时前
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 《陈真》、《功夫》成代表作 告别信曝光：原谅我不辞而别丨独家
00:59
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 《陈真》、《功夫》成代表作 告别信曝光：原谅我不辞而别丨独家
影视圈
12小时前
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
时事热话
18小时前
深圳好去处2026｜40大深圳一日游食买玩推介！最新商场购物/超市批发中心/饮茶+火锅海鲜放题/打卡玩乐 福田/莲塘/罗湖/深圳湾地铁沿线
深圳好去处2026｜40大深圳一日游食买玩推介！最新商场购物/超市批发中心/饮茶+火锅海鲜放题/打卡玩乐 福田/莲塘/罗湖/深圳湾地铁沿线
旅游
18小时前
渣马｜ 周润发陪鲍起静转跑10公里 率「几百岁」明星队齐冲线
即时体育
22小时前
伤肾食物｜中年汉不烟不酒爱运动 血管仍老化肾脏如80岁 戒吃1食物半年逆转肾功能
伤肾食物｜中年汉不烟不酒爱运动 血管仍老化肾脏如80岁 戒吃1食物半年逆转肾功能
医生教室
23小时前
特朗普四出点火 全球陷混乱 警惕任期第二年泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
特朗普四出点火 全球陷混乱 警惕任期第二年泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
投资理财
2026-01-18 06:00 HKT