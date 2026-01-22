Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

包头钢板厂大爆炸增至10人死亡 安全纪录欠佳10年来30死｜有片

内蒙古包头市的包钢集团稀土钢板材厂周日（18日）下午发生强烈爆炸。据包钢板材厂爆炸事故应急救援指挥部发布事故人员伤亡情况通报，该次事故造成10人死亡，84人受伤，所有伤员生命迹象平稳。事件引起中央重视，国务院安委会已决定查处事故并挂牌督办。值得注意的是，事故发生前两天，包钢集团召开安全生产会议，强调要集中整治和隐患排查治理。澎湃新闻报道，2016年至今的10年间，包钢股份发生的安全事故已造成至少30人死亡。

公安对企业责任人采取措施

新华社报道，公安机关已对相关企业责任人采取措施。包头市常务副市长林立表示，周日下午15时3分，包钢板材厂炼钢作业部的一个650立方米饱和水、蒸汽球罐发生爆炸，84名伤者中，重症5人，其余均为头面部外伤和肢体软组织挫伤等轻伤。

爆炸威力巨大，白色烟雾升腾至半空。村民崔先生称，村里最近的住户离包钢厂约有三四公里。全村五六百户，百分之七八十人家的玻璃都震碎了。包钢厂爆炸后，有爆炸物坠落至一民房内，造成房屋倒塌，但没有造成人员伤亡。

应急管理部副部长宋元明率领工作组赶赴现场指导救援处置。内蒙古官方也成立由自治区政府主席包钢担任组长的调查组，要求尽快彻查原因。

