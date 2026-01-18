兰州缆车停电过百游客被困 事主：2小时才被救下人都冻僵

甘肃兰州龙山国际滑雪场17日发生停电事故，致104名游客被困，有被困游客网上发文称，自己被困2个小时后被救下，称「人都冻僵了」。涉事滑雪场18日称当晚全部被困游客均平安落地，未造成人员伤亡，目前滑雪场已暂停营业，后续会对游客进行补偿。

滑雪场暂停业

网上流传影片可见，游客坐在缆车上停在半空。缆车下方有救援人员正在施救。救援人员告知游客将雪板全部扔下后，在缆车座位下方搭长梯将游客救出。

相关新闻：大范围雨雪侵袭 新疆最低-40℃

有网友称，自己被困2个小时后才被救下，有人称「冻麻了」「我都挂成烤鸭了」，还有人称被困近3个小时，最终在缆车恢复正常运行后安全落地。该人表示，雪场要好好考虑安全问题。

龙山滑雪场工作人员18日上午称事发当日出现电力故障问题，滑雪场目前已经暂停营业，何时再开业无法确定，并表示雪场会对被困游客进行补偿。

据「央视新闻」报道，1月17日下午4时，皋兰县什川镇兰州龙山国际滑雪场缆车因突发停电故障导致停车，滑雪场紧急处置20分钟后恢复正常供电，再次启动缆车驱动齿轮箱出现卡滞导致缆车停运，缆车游客104人被困。

另据皋兰发布消息，截止当晚6时47分，缆车恢复正常运行，被困游客全部安全落地，未造成人员伤亡。

龙山滑雪场当晚11时07分，通过微信公众号就此事致歉，目前故障原因正全力调查，将配合相关部门全面排查安全隐患，做好后续处理工作。