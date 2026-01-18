拍片讽成都男不够阳气暗指多同志 传媒负责人遭刑事强制

四川有传媒负责人，为吸引流量，以摆拍方式制作「吸阳气」等短片，讽刺成都男子不阳刚，暗指成都多男同性恋者。当地警方宣布，已将涉事者采取刑事强制措施。

博流量为直播做准备

据成都市公安局武侯区分局17日的通报指，该局近日接到举报，指有博主疑发布虚假视讯抹黑成都。

经查，犯罪嫌疑人齐某（男，25岁，宜宾珙县人，某传媒有限公司法定代表人）自2025年12月以来，为博取关注，吸引流量，并为后续直播带货牟利做准备，组织摆拍，通过网络发布含有「吸阳气」等虚假情节视讯，刻意关联成都，恶意将剧情影射至污名化成都男性群体，蓄意制造地域和群体标签。相关视讯传播量巨大，引发大量不实解读，严重扰乱网络秩序，破坏公序良俗，造成极为恶劣社会影响。

齐某的行为已涉嫌寻衅滋事罪，目前警方已依法对其采取刑事强制措施，并依法关停其相关网路帐号。案件正在进一步侦办中。

而据网上流传的影片可见，有不少人以成都男缺阳气作恶搞题材，常以女鬼找错成都男子吸阳气致一无所获做内容；又或在公共场所，例如地铁摆拍男男搭讪的情节，暗指成都多男性同性恋者。