贵州一医院招聘试不公被取消 考生获赔¥200交通费

即时中国
更新时间：11:30 2026-01-18 HKT
贵州有医院的招聘考试被投诉不公平，当地卫健局及人社局调查后，宣布取消该场考试成绩，重考笔试，涉及考生可获补偿200元人民币交通费。

贵州省黔西南州卫生健康局、黔西南州人力资源和社会保障局16日发通报，指针对民众就黔西南州人民医院2025年秋季公开招聘事业单位人员笔试存在不公平问题，经调查组核实，该试存在组织管理不规范、程序执行不到位、稽核把关不严格等问题，影响本次笔试的公平公正，决定取消本次笔试成绩。

通报称，对已报名的考生重新组织笔试，相关事宜另行通知。对已参加2025年10月25日笔试的考生，给予每人人民币200元的交通、食宿补助。对调查中发现的问题依规依纪进行追责问责。

当局对今次招聘工作给考生带来的不良影响致歉，承诺会强化全流程监督，确保考试公平公正。

