特稿︱「斩杀线」提出者「牢A」紧急回国 称在美受威胁

一名在美留学的中国博主「牢A」近期提出「斩杀线」概念，称美国民众的财务状况一旦跌破某个临界值，就会在一系列社会机制的运行下惨遭「斩杀」。此番反映美国贫困问题的言论受到全球关注，中国官媒《求是》、美媒《纽约时报》、英媒《经济学人》等接连刊文撰评。近日「牢A」紧急回国，昨晚开直播称在美最后1个月受到人身威胁。

揭美国结构性经济脆弱

B站博主「斯奎奇大王」（被网友称为「牢A」）昨晚开直播称，离开美国前他频繁受到人身威胁，比如收到内含恐怖血腥、尸体图片的恐吓信、邮件等，因此他赶在《纽约时报》13日刊发「斩杀线」相关文章前夕，紧急登上回国飞机，「走了没几天就上《纽约时报》了，那会再走就已经来不及了。差不多前后脚就找上门来了。」

「牢A」声称因揭露美国底层惨况，遭到威胁，要紧急回国。Ｂ站

操东北口音的「牢A」自称是美国西雅图某大学生物医学专业学生，在导师推荐下兼职助理法医，并由此收集了大批因贫困、药物滥用或意外离世的底层人物故事。

他将起源于游戏术语的「斩杀线」概念延伸至社会学领域，指美国中产与赤贫之间缺乏缓冲带，一旦阶层滑落就会触发连锁性的「斩杀」机制。在过往的直播和影片中，「牢A」展示了部分「斩杀线」实例，比如当地洪水爆发，因失业沦为流浪汉的微软前程序员，因躲入下水道避雨而被洪水淹死；当地孩子们在寒冷的万圣节夜晚挨家挨户乞食；受伤工人因无力支付医疗费被医院拒之门外等。

在「牢A」绘声绘色的描述下，这些直白而猎奇的故事迅速引发大批中国网友回应，其B站粉丝数现已突破170万，「斩杀线」一夜间成为热词。《求是》刊文称，「斩杀线」形象揭示了美国社会结构性的经济脆弱。《纽约时报》则认为，相关概念虽形象描绘了美国贫困的系统性问题，但中国官媒大肆炒作此词，主要是为宣扬中国制度优越性，并为国内民众提供情感慰藉。