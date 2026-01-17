马年春晚︱机械人将再参演 网民：导演压力山大

距离马年春晚还有30天，春晚是央视每年的重头节目，嘉宾名单都备受关注。中新社财经新媒体「中新经纬」报道，央视《2026年春节联欢晚会》（简称：春晚）今日（17日）完成首次彩排。

今年春晚以「骐骥驰骋 势不可挡」为主题。报道指，继蛇年春晚扭秧歌的智能机械人跻身「顶流」后，机械人将再度登上春晚舞台。

2025年蛇年春晚的舞台上，张艺谋导演的《秧BOT》节目开场，一群穿著花棉袄的机械人在现场扭起秧歌，机械人还会变换队形、舞动身体，多角度转手绢。经过一年时间，国内机械人技术更成熟，相信今年的机械人表演将更精彩。

机械人更参演春晚，即时引起网民热议，有人直言十分期待，亦有人提出要超越去年的惊喜度，绝非易事，让导演倍感压力。

网民意见：

AllenChina:平时的机器人视频太多了，估计这次在春晚上的表演，如果没有超预期表现的话，就谈不上惊艳了。导演压力山大！

柠檬汽水夏日-:期待

苍井多:感觉吧，机器人会审美疲劳的。

亮公馆 ：新年贺词都提了 八成是机器人武术