深圳地铁︱5号线一站本月将停运2天 客流逼爆惹不满急补镬

深圳地铁日均载客量达800万人次。深圳城轨4条新线路在上月28日开通，其中13号线一期北段运作后，5号线留仙洞站在29日的上班早高峰出现「塞人」情况，无数乘客在站内要挤堵逾10分钟才能离开。事件在网上引发热议。深圳地铁决定本月为留仙洞站进行改善工程。

据悉，留仙洞站已有15年历史，该站是13号线换乘5号线的关键站点，周边有深圳职业技术大学和深圳实验学校高中部，还串联起大疆等多家科技企业，客流密集。去年底地铁13号线一期北段开通后带来的叠加客流等因素影响，原有车站通行能力已无法满足当前市民的通勤需求。

高峰期客流提高近78%

通报指出，1月23日至2月1日，留仙洞站将进行提升改造施工，其中1月24及25日（星期六、日），该站将会停止运作，列车将不停该站，期间要使用该站的乘客务必留意。

提升改造施工重点是扩大站厅面积、增设进出站闸机和步行楼梯等。改造后，车站早晚高峰时段客流通行效率预计将提高77.8%。

