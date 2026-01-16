新疆网红仆︱堕马亡贺娇龙出殡 悼念车队绵连数公里花店补货3次

周五（16日），贺娇龙公开悼念仪式在新疆昭苏县当地殡仪馆举行。有大批民众到场悼念这名曾被外界称为「最飒」的文旅局长



贺娇龙日前意外堕马重伤不治，震惊内地网络。《潇湘晨报》消息，上午9时许，天还没亮，殡仪馆前的车辆已有数公里长。有居民清晨6时多从乌鲁木齐驱车赶来昭苏。由于不少人买花以表心意，一家花店称自己昨日连补三次货，打包到深夜一点多。有来自大连、上海等各处的网友下单。

相关新闻：新疆网红公仆︱47岁贺娇龙堕马头部重伤不治 凭披红色斗篷雪地策马爆红︱有片

1月14日晚上，新疆维吾尔自治区农产品品牌建设与产销服务中心主任贺娇龙获证实因伤抢救无效，不幸离世，年仅47岁。

2020年，贺娇龙披著红色斗篷，在雪地策马，推介新疆文旅宣传，影片更火遍全网，被誉为「最飒」文旅局长。