Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新疆网红仆︱堕马亡贺娇龙出殡 悼念车队绵连数公里花店补货3次

即时中国
更新时间：13:29 2026-01-16 HKT
发布时间：13:29 2026-01-16 HKT

周五（16日），贺娇龙公开悼念仪式在新疆昭苏县当地殡仪馆举行。有大批民众到场悼念这名曾被外界称为「最飒」的文旅局长

贺娇龙日前意外堕马重伤不治，震惊内地网络。《潇湘晨报》消息，上午9时许，天还没亮，殡仪馆前的车辆已有数公里长。有居民清晨6时多从乌鲁木齐驱车赶来昭苏。由于不少人买花以表心意，一家花店称自己昨日连补三次货，打包到深夜一点多。有来自大连、上海等各处的网友下单。

相关新闻：新疆网红公仆︱47岁贺娇龙堕马头部重伤不治 凭披红色斗篷雪地策马爆红︱有片

1月14日晚上，新疆维吾尔自治区农产品品牌建设与产销服务中心主任贺娇龙获证实因伤抢救无效，不幸离世，年仅47岁。

2020年，贺娇龙披著红色斗篷，在雪地策马，推介新疆文旅宣传，影片更火遍全网，被誉为「最飒」文旅局长。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
01:41
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
突发
3小时前
屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 一子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人
03:12
屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人
突发
4小时前
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-15 12:38 HKT
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
01:11
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
突发
2小时前
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方无奈市况转变：好似整定咁
饮食
16小时前
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
时尚购物
21小时前
DAISO传说¥500「扫地机械人」香港有售！一键操作简单除麈 日网友分享用后感
日本DAISO爆红¥500「扫地机械人」香港有售！一键操作简单除麈 日网友分享用后感…
生活百科
23小时前
星岛申诉王 | 电池着火、车门反锁、无故自燃 专家教预知电动车死亡陷阱
03:35
星岛申诉王 | 电池着火、车门反锁、无故自燃 专家教电动车逃生手册预知死亡陷阱
申诉热话
6小时前
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
01:51
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
突发
16小时前
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
00:42
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
突发
15小时前