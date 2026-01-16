Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

解放军演练「斩首」行动 2分钟「击毙四恐怖分子」︱有片

即时中国
更新时间：11:26 2026-01-16 HKT
发布时间：11:26 2026-01-16 HKT

1月3日，美国总统特朗普派出美军，极速跨境掳走委内瑞拉总统马杜罗（Nicolas Maduro）夫妇。解放军亦不甘示弱，近日，央视《军武零距离》亦披露一段特战队员实战演练「斩首」行动的画面，展示解放军的实力。

行动中，三架无人机先在夜幕中前进，解放军特战突击队员朝一有围墙的建筑物前进，一名特战队员使用军用弩无声即发，哨兵应声而倒。

无人机引导进攻

特战队员随后在无人机空中监控的引导下靠近建筑物，在空中火力支援投弹引起爆炸后，特战队员从四面八方进入建筑物内，最终在设定的两分钟内，「击毙」四名「恐怖份子」。

据了解，参与演训的解放军特战分队主责处置急难险重且对精度要求极高的任务，建筑物内部的清剿、特定人物的解救行动，都是检验小队成员的综合能力和专业度挑战，也是对小队任务规划和执行能力的考验。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 一子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人
03:12
屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人
突发
3小时前
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
时事热话
23小时前
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
01:51
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
突发
15小时前
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
突发
1小时前
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
时尚购物
19小时前
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方无奈市况转变：好似整定咁
饮食
14小时前
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
00:42
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
突发
14小时前
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
影视圈
2026-01-15 09:00 HKT
新股IPO｜新股申购人数大增至47万 网传「猴子军团」违规涌港入飞 证监称券商必须确保资料准确
新股IPO｜新股申购人数大增至47万 网传「猴子军团」违规涌港入飞 证监称券商必须确保资料准确
股市
6小时前
李施嬅惊爆未复合已分手 车崇健因一理由自觉应该放手 Selena：对这段感情没有遗憾
李施嬅惊爆未复合已分手 车崇健因一理由自觉应该放手 Selena：对这段感情没有遗憾
影视圈
16小时前