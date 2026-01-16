解放军演练「斩首」行动 2分钟「击毙四恐怖分子」︱有片

1月3日，美国总统特朗普派出美军，极速跨境掳走委内瑞拉总统马杜罗（Nicolas Maduro）夫妇。解放军亦不甘示弱，近日，央视《军武零距离》亦披露一段特战队员实战演练「斩首」行动的画面，展示解放军的实力。

行动中，三架无人机先在夜幕中前进，解放军特战突击队员朝一有围墙的建筑物前进，一名特战队员使用军用弩无声即发，哨兵应声而倒。

无人机引导进攻

特战队员随后在无人机空中监控的引导下靠近建筑物，在空中火力支援投弹引起爆炸后，特战队员从四面八方进入建筑物内，最终在设定的两分钟内，「击毙」四名「恐怖份子」。



据了解，参与演训的解放军特战分队主责处置急难险重且对精度要求极高的任务，建筑物内部的清剿、特定人物的解救行动，都是检验小队成员的综合能力和专业度挑战，也是对小队任务规划和执行能力的考验。