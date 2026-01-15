预制菜风波｜西贝亏损逾5亿 关102分店影响4千名员工

内地知名西北菜连锁餐饮品牌「西贝」早前陷入「预制菜」风波，据报该公司因大面积亏损，将一次性关闭内地102家门店。

涉及约4000名员工

《中国新闻周刊》周四（15日）报道，西贝创始人贾国龙证实，近日网传西贝在会议中称将关闭102家门店的消息属实。即将关闭的门店占其全国门店总数的30%，覆盖超过30个城市，多数集中在一二线城市。

据「新黄河」消息，15日下午，贾国龙在朋友圈发文回应，一次性关102家店是准确的，「遭到铺天盖地的污蔑125天，一万七千名西贝员工尽力了」。他强调西贝门店从来不是预制菜，无论按照国家定义还是现实生活常识，被网红恶意混淆「中央厨房备菜」和「料理包预制菜」的差异，恶意污蔑「急冻保鲜有机西兰花」，恶意污蔑品质好和进价高的草原羊食材。西贝人直到今天还在遭到网上各种侮辱谩骂。他称这次关闭的102家门店在一季度陆续完成，所有不得不离职的员工，工资「一分钱不会差」。

另据《21世纪经济》引述知情人士称，上述举措涉及约4000名员工。

据悉，西贝自去年9月与 内地企业家兼演说家罗永浩卷入预制菜之争后，没有一间门店盈利，截至目前西贝亏损已超过5亿元（人民币，下同）。除了在接受媒体采访时向公众认错，西贝在去年10月和11月还持续发放大额消费券，累计金额达3个多亿元。贾国龙在专访中透露，2026年1月，门店生意同比下滑50%。

风波回顾

西贝「预制菜」风波最早可追溯至2025年9月。彼时，罗永浩在社交平台公开吐槽西贝菜品预制化问题。面对质疑，西贝于9月12日发布42页公开信回应，坚称「门店100%没有预制菜」，并开放后厨接受监督，但随后删除该声明。贾国龙当天还宣布将起诉罗永浩，进一步激化矛盾。

9月14日，贾国龙公开道歉并承诺整改，表示将向人气超市「胖东来」学习透明化经营。

9月15日，西贝发布致歉信，宣布将中央厨房前置加工工艺调整到门店现场加工，并列出9项具体改进措施。

同年10月，西贝推出「满50元送50元券」等促销活动，累计金额达3个多亿。虽短期带来排队潮，但也导致品牌高端形象崩塌。12月，贾国龙在专访中反思应对失误，承认「选择正面硬刚」「开放厨房」等决策错误，「我认错，我向顾客认错，我向员工认错，也向我自己认错。」

