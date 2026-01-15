深圳餐厅磁悬浮「飞碟」传菜 外国网友激赞：如科幻电影场景｜有片

深圳餐厅已经进化成这样了？近日，一家深圳餐厅因使用磁悬浮「飞碟」传菜而走红网络。只见餐碟如被无形之手托起，在餐桌上平稳穿梭，精准送至客人面前，科技感拉满。外国网友亦直呼：「这简直是从科幻电影里走出来的场景！」

《中国日报》报道，因使用磁悬浮「飞碟」传菜，该餐厅爆红起来。在抖音上众多网红也有拍片介绍。据悉，该餐厅使用磁悬浮「飞碟」传菜的餐厅名为「奥彼文创意餐厅」（orbit one），地址位于深圳市福田区南园路IN城市广场，人均最低消费：$101-200（人民币，下同），是一间以「星球科幻」为主题的西式餐厅，最大卖点是以UFO造型的磁悬浮轨道送餐，配合整体银河、星轨、星球装饰，营造出强烈未来感与沉浸式用餐体验。

外国网友亦直呼：「这简直是从科幻电影里走出来的场景！」 还有国内网友表示：「别说老外了，我也很震撼」、「好像进入了未来的科幻时代！」

福田IN城市广场店

地址：深圳市福田区南园路IN城市广场LG层01-02号（奈雪的茶对面）​​

地铁：6号线科学馆站F出口​​

营业时间：11:00-21:30​

龙华壹方天地店

地址：深圳市龙华区龙华大道壹方天地D区2楼023号（特斯拉楼上，D-E区天桥南端）​

交通：建议自驾或打车前往​

营业时间：11:00-14:00、17:00-22:00

