学生欺凌｜内蒙古13岁女童遭迫跪地磕头 4名14岁同窗被拘

今年1月1日起，新《治安管理处罚法》正式实施，很多原本不能被拘留的「小霸王」，正在感受到法律的严肃、铁窗的冷峻。内蒙古一13岁女生遭4名14岁女生和1名13岁女生殴打，其中4名14岁女生已被拘留，而不满14岁的女生，则采取相应矫治教育等措施。

14到16岁不再有「免罚金牌」

据内媒报道，13日，一段多人欺凌一个女生的影片被大量网友转发，女孩被逼下跪磕头。有网民指出此事发生在内蒙古巴彦淖尔市五原县。

相关新闻：珍惜生命｜广西一中学生持刀伤人后跳楼死亡 调查指未发现欺凌情况

据内蒙古五原县公安局1月13日通报，经调查，2026年1月11日下午4时许，14岁女生付某某与13岁女生刘某某发生矛盾，遂邀约14岁的王某甲、秦某某、杨某某，以及13岁的王某某乙等4人在一楼房无人区域，对刘某某实施了辱骂、威胁和殴打等行为，同行人员在现场围观并拍摄影像，后被上传网络。经医院初步诊断刘某某皮肤外伤、软组织挫伤。

目前，全部涉案人员均已到案，公安机关对违法行为人付某某、王某甲、秦某某、杨某某作出拘留并处罚款的治安管理处罚决定；因王某某乙未满14岁，依照相关法律规定采取相应矫治教育等措施。相关部门同时开展安抚慰问、心理疏导、善后处置等工作。

警方提示为保护未成年人隐私、避免对当事人造成二次伤害，请勿在网上传播相关影像，对编造、散布、传播谣言等违法犯罪行为，公安机关将依法查处。

据悉，旧治安管理处罚法曾规定：对14-16岁以及16-18岁初次违反治安管理的未成年人，不执行行政拘留处罚。去年6月修订的治安管理处罚法，对未成年人执行拘留年龄作出了调整。一是，14至16岁的，一年内二次以上违反治安管理的，可以依法执行拘留；二是，14至16的，如果违法情节严重、影响恶劣的，直接执行拘留。14到16岁之间不再是「免罚金牌」。

