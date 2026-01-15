AI洗街？︱温州清洁车避警察直射路人 网民：亲眼见到你们的坏︱有片

浙江温州早前有洒水车洗街时，遇见交通警察自觉停水避免弄湿对方，但有路人在旁时，洗街车却继续洒水，无视民众会被溅得一身湿。相关车Cam片在网上热传，民众纷纷斥责涉事司机双重标准。当地政府指，已批评教育司机，累犯会罚款。

官方：会批评教育司机

网上日前热传一条拍于浙江温州大门镇的车Cam片，显示在月初，当地一条公路上，中线有一辆洒水车正在洗马路，期间，路边有一名交通警察在处理交通事故，洒水车即停止了射水洗地，以免弄湿对方。

不过，洒水车驶过交警后，重新喷水洗路时，当车身右侧出现一名路人，洒水车司机这回却视若无睹，没有停止喷水，令经过该路人时，水洒到对方身上。

车Cam片片主质疑，涉事的洒水车司机阶级歧视，看到交警会避让但普通民众却继续洒水。影片在网上也惹来强烈反响，大量网民留言，批评司机「双重标准」、「看人下菜」、「你们的坏我亲眼看到」等。

大门镇政府工作人员向华商报大风新闻表示，涉事的洒水车人员为外判公司管理，会核实事件，「一般就是批评教育，如果累犯就会进行罚款」。